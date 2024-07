Compatible avec le Xbox Cloud Gaming, le Fire TV Stick 4K (2e gen) est à -50 % pendant le Prime Day

L'application Xbox TV a enfin fait son arrivée sur certains appareils Fire TV, dont le dongle HDMI Fire TV Stick 4K. En voilà une bonne raison pour enfin craquer sur ce modèle, d'autant plus que pendant le Prime Day d'Amazon, il est affiché à 36,99 euros au lieu de 69,99 euros.

La confirmation est arrivée il y a seulement quelques jours : l’application Xbox vient bel et bien de débarquer sur certains appareils Fire TV. Vous n’aurez donc plus besoin de console pour jouer à des jeux via le Xbox Game Pass Ultimate, puisqu’il suffira de connecter une manette Bluetooth à un boîtier multimédia d’Amazon comme le Fire TV Stick 4K de 2023, un dongle HDMI compatible avec le service de cloud gaming de Microsoft, en plus d’être puissant et bourré de fonctionnalités. Si l’idée de transformer votre téléviseur en une Xbox pour un prix dérisoire par rapport à celui de la console vous plait, alors vous serez probablement intéressés par la promotion actuellement appliquée sur le Fire TV Stick 4K pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points forts du Fire TV Stick 4K

Un processeur plus performant

La prise en charge de la 4K et des formats HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Atmos

L’application Xbox TV intégrée

Lancé à 69,99 euros, le Fire TV Stick 4K (2023) est désormais proposé à 36,99 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Fire TV Stick 4K (2023). Le tableau se met à jour automatiquement.

Une clé HDMI toujours aussi pratique

Plus compact et rapide à installer qu’une box TV, le Fire TV Stick 4K se présente, comme le modèle de 2021 qui l’a précédé, sous la forme d’un petit rectangle à brancher directement sur un téléviseur. Et contrairement à un Chromecast, cette clé HDMI ne nécessite pas de smartphone ou de tablette pour pouvoir diffuser son contenu, puisqu’il intègre son propre système d’exploitation, Fire OS en l’occurence.

Un système qui offre d’ailleurs une expérience utilisateur très fluide et sur lequel on peut moult plateformes de streaming comme Amazon Prime Video, évidemment, mais aussi Netflix ou encore Disney+. La clé donne aussi la possibilité de regarder des contenus en 4K à 60 images par seconde et promet même une compatibilité avec les formats HDR (HDR10, HDR10+, Dolby Vision) ainsi qu’avec le Dolby Atmos pour un son riche et immersif. Le Fire TV Stick 4K peut par ailleurs être jumelé avec des enceintes connectées Amazon Echo et intègre bien évidemment Alexa pour vous permettre de contrôler vos objets connectés compatibles, par exemple.

Le Xbox Cloud Gaming enfin à portée de main

Mis à jour en 2023, le Fire TV Stick 4K de deuxième génération a eu droit à un petit lifting bien agréable. Il embarque tout d’abord un processeur plus puissant : son SoC quad-core cadencé à 1,7 GHz serait ainsi, selon Amazon, presque 30 % plus performant que le précédent. Ajoutons à cela la prise en charge du Wi-Fi 6 bi-bande (2,4 GHz et 5 GHz) qui nous fait profiter d’un streaming bien plus fluide et avec moins d’interférences d’autres appareils connectés. La RAM est quant à elle passée de 1 à 2 Go.

Autre nouveauté majeure, et non des moindres : l’intégration de l’application Xbox TV, qui permet donc de jouer à des jeux sur le Xbox Game Pass Ultimate sans avoir à posséder une console de Microsoft. Pour en profiter au mieux, il faut donc s’équiper d’une manette sans fil compatible Bluetooth et d’un abonnement à la version Ultimate du Game Pass qui comprend l’accès au Cloud Gaming.

