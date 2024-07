Xbox Elite Series 2 : la meilleure manette du monde perd 50 € pendant le Prime Day

C'est la manette sans fil haut de gamme de Microsoft. Confort, autonomie, possibilités de personnalisation immenses, elle a presque tout pour elle et alors qu'elle est rarement en promotion, elle profite du Prime Day pour faire fondre les euros superflus. En ce moment, la Xbox Elite Series 2 est disponible à 128,70 euros au lieu de son prix habituel de 179,99 euros.

À côté des manettes d’origine fournies avec les consoles de jeu et d’autres modèles grand public conçus par des constructeurs tiers, il y a les manettes professionnelles, personnalisables à l’envi et beaucoup plus adaptées pour les jeux compétitifs. Dans le milieu, la Xbox Elite Series 2 est LA référence, si bien qu’elle est considérée comme la meilleure manette à utiliser sur Xbox mais également sur d’autres supports comme PC ou plateforme Android. Pendant le Prime Day, il est possible de la retrouver avec une réduction de plus de 50 euros chez Amazon.

Les atouts de la Microsoft Xbox Elite Series 2

La qualité de fabrication

Les nombreuses options de personnalisation

L’énorme compatibilité multiplateforme

L’autonomie monstrueuse

Au lieu de 179,99 euros habituellement, la Microsoft Xbox Elite Series 2 est maintenant disponible en promotion à 128,70 euros chez Amazon grâce à une remise de 14 euros au panier.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant la Microsoft Xbox Elite Series 2.

La meilleure manette de Microsoft

La Xbox Elite Series première du nom était déjà une réussite, Microsoft a relevé le niveau avec cette deuxième mouture, que ce soit en termes de confort ou de performances. En main, on sent vraiment que la firme de Redmond a mis le paquet pour ce qui est de la qualité de fabrication, cela se traduit entre autres par le revêtement en caoutchouc anti-dérapant sur les poignées. La Elite Series 2 est aussi un peu plus lourde que la plupart des manettes avec plus de 300 grammes dans la balance, ce qui lui donne un côté dense rassurant mais qui pourrait finir par peser dans les mains d’un enfant, qui n’a de toute façon pas besoin d’une telle manette.

Contrairement aux manettes Xbox classiques, la Elite Series 2 fonctionne avec une batterie qui dispose d’une autonomie de 40 heures. En revanche, elle est inamovible et la recharge passe directement par le port USB-C de la manette. Mais ce qui fait de la Elite Series 2 une manette premium, c’est sa modularité. La sacoche de transport est livrée avec des commandes de rechange : joysticks, croix directionnelle, palettes arrière… Il y a même une petite clé pour régler la résistance des joysticks. Les changements de pièces se font aisément grâce à un système aimanté.

Pour jouer sur toutes les plateformes

En plus du filaire, la Xbox Elite Series 2 se joue évidemment en sans-fil avec le Wi-Fi Direct et le Bluetooth, ce qui la rend polyvalente et c’est là l’une de ses grandes forces. Cette manette est ainsi compatible avec la Xbox Series X/S et la Xbox One, mais aussi avec un PC sous Windows 10 pour jouer en Bluetooth (sinon faut se contenter du filaire), un appareil Android ou iOS, et même Nvidia Shield. En revanche, tout ce qui concerne la gestion de la manette via l’application Accessoires Xbox se fait soit via le protocole sans-fil Xbox Wireless, soit en filaire. Il est impossible de la configurer lorsqu’elle est connectée avec le Bluetooth sur son PC.

Une fois passée l’étape de la connexion, il est possible de créer jusqu’à trois profils de mapping qui sont sauvegardés dans la manette. Il est possible de basculer d’un profil à l’autre d’un push sur le bouton dédié. En plus de personnaliser la fonction de chaque commande, il est possible de régler la sensibilité des joysticks et celle des gâchettes afin que chacun puisse trouver le dosage qui convienne parfaitement. Toutefois, les options proposées par l’application peuvent être trop techniques et ne pas paraître claires pour les néophytes des manettes pros.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Microsoft Xbox Elite Series 2.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

