Ce TV 4K Mini LED de 65″ (HDMI 2.1 et 144 Hz) est à prix inédit pour le dernier jour des soldes

Les TV avec un grand écran de 65 pouces font toujours envie, mais ils deviennent un véritable budget hors promotion… C’est pourquoi les soldes sont l’occasion parfaite : aujourd’hui le TV 4K Mini Led 65C803 de TCL est à 580 euros seulement !

Des téléviseurs aux tarifs agressifs et aux fiches techniques bourrées de fonctionnalités très recherchées, voilà ce que propose la marque TCL avec ses modèles. La référence 65C803 ne déroge pas à la règle, et offre une bonne qualité d’image sur son grand écran de 65 pouces. On y trouve les meilleures normes vidéo et audio, des fonctionnalités gaming et un OS fluide. Aujourd’hui, il devient plus abordable pendant les soldes grâce à un code promo chez Cdiscount.

Pourquoi ce TV TCL 65C803 est-il intéressant ?

Pour sa dalle Mini Led de 65 pouces compatible 4K HDR

Les meilleures normes : HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos ;

De la 4K à 120 Hz sur PS5, Xbox Series X via les ports HDMI 2.1

Sans oublier la présence de Google TV

Habituellement vendu à 799 euros, le téléviseur TCL 65C803 se négocie aujourd’hui à 580,99 euros grâce au code 10DES79 sur le site Cdiscount.

La technologie Qled bien maîtrisée

Le TCL 65C803 propose un joli design : l’écran est encadré de bordures quasi invisibles, ce qui permet de laisser toute leur place aux images. La dalle est par ailleurs soutenue par un pied central et suffisamment large pour assurer une bonne stabilité à l’ensemble. Avec sa diagonale de 65 pouces, il faudra s’assurer d’avoir un recul suffisant, pour ne pas se fatiguer les yeux en plein visionnage. La qualité d’affichage est au rendez-vous avec le QLED et le Mini LED offrant un rétroéclairage précis, de meilleurs contrastes, et une bonne reproduction des couleurs.

La qualité d’affichage est renforcée par la compatibilité avec 4K HDR Pro, qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. De plus, ce modèle est compatible avec les normes vidéo HLG HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Quant à l’audio, on trouve deux haut-parleurs d’une puissance de 15W compatible Dolby Atmos pour une expérience sonore encore plus immersive.

Un TV qui convient même aux joueurs

TCL a toujours confectionné des TV complets, pour les amateurs de cinéma, mais aussi les gamers. Il propose un taux de rafraîchissement à 144 Hz en FHD/QHD pour séduire les joueurs sur PC. Autrement, avec ses ports HDMI 2.1, le TV est capable de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Ainsi, le TV affiche vos jeux sans souci avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Le constructeur propose également un mode Game Master Pro. Une fois activé, il est possible d’enclencher le VRR et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran — ou tearing — et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, un système d’exploitation fluide qui assure une navigation facilitée dans l’interface. Les applications phares de streaming sont évidemment de la partie sur le Play Store, tout comme un grand nombre de jeux vidéo. Google oblige, vous pourrez aussi opérer des requêtes vocales grâce à Google Assistant. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

