Technics AZ80 : de très bons écouteurs sans fil avec une très belle promotion sur Amazon

Les écouteurs sans fil Technics AZ80, conçus par Panasonic, sont des modèles particulièrement efficaces dont on a notamment apprécié la connexion multipoint à trois appareils, le son équilibré ou encore la bonne réduction de bruit. On aime encore plus leur prix actuel, qui s'élève à 220 euros sur Amazon au lieu de 299 euros au lancement.

Après les Technics AZ70 et les Technics AZ60, Panasonic a lancé l’an dernier ses Technics AZ80, des écouteurs sans fil qui ne manquent pas d’atouts. Son précis, Bluetooth multipoint, super application, réduction de bruit satisfaisante… Ces true wireless nous ont largement convaincus, malgré leur prix de lancement assez élevé. Heureusement, la facture s’adoucit un peu grâce à une promotion de -26 %.

Les points essentiels des Technics AZ80

Des écouteurs confortables

Un son équilibré

La connexion multipoint à trois appareils

Une bonne réduction de bruit

Initialement proposés à 299 euros, les écouteurs sans fil Technics AZ80 sont désormais affichés à 220 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant les Technics AZ80. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des écouteurs bien confortables

Les Technics AZ80 ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs. Ces écouteurs sans fil adoptent donc le même format intra-auriculaire, qui leur permet de proposer une bonne isolation passive. Et le confort n’a pas été négligé puisque la marque met à disposition pas moins de sept paires d’embout, afin de s’assurer que les écouteurs seront bien adaptés à chaque conduit auditif. De plus, les Technics AZ80 sont très légers avec 7 grammes sur la balance et, malgré leur format plutôt conséquent, ne fatiguent pas trop les oreilles à la longue. Précisons par ailleurs que les écouteurs sont certifiés IPX4 : s’ils ne sont pas résistants aux poussières, ils sont bel et bien protégés contre les éclaboussures, la pluie et la transpiration.

Les Technics AZ80 s’accompagnent également d’une application particulièrement riche en fonctionnalités, Audio Connect, qui nous permet notamment de les contrôler. Les écouteurs sont aussi compatibles avec le Bluetooth 5.3, mais surtout, ils le sont aussi avec le Bluetooth multipoint. Ils peuvent donc être connectés simultanément non pas à un seul appareil, non pas à deux, mais bien à trois. C’est très rare sur le marché. En revanche, notez qu’il n’est pas possible de profiter du codec LDAC avec le Bluetooth multipoint activé pour trois appareils.

Une réduction de bruit suffisamment efficace

Justement, du côté des codecs audio Bluetooth, on peut compter sur une compatibilité avec les deux plus communs du marché, le SBC et l’AAC, mais aussi avec le codec LDAC, donc. Ce dernier permet d’ailleurs une transmission jusqu’à 990 kbps et une certification Hi-Res Audio Wireless. Au sein des écouteurs, se nichent des transducteurs de 10 mm de diamètre. Lors de notre test, nous avons trouvé que le son délivré par les Technics AZ80 était étonnamment détaillé et équilibré. Et s’ils peuvent manquer de basse avec leur profil par défaut, il est simple d’y remédier depuis l’application, qui propose notamment différents presets ainsi qu’un égaliseur cinq bandes. Pour ce qui est de la réduction de bruit, celle-ci se montre assez efficace grâce aux huit microphones présents. Les écouteurs parviennent à supprimer les sons ambiants les plus constants, comme les bruits de circulation ou ceux des transports en commun, mais ont plus de mal pour les sons plus ponctuels. Évidemment, on est loin du niveau que peuvent proposer Bose ou Apple.

Enfin, côté autonomie, les écouteurs ont fonctionné pendant 7 heures et 47 minutes avec la réduction de bruit poussée au maximum et le volume sonore à 90 %, au cours de notre test. Un très bon résultat, donc. Du côté de la recharge, une fois dans leur boîtier (compatible avec la charge filaire et la charge sans fil par induction via le protocole Qi), les écouteurs passent de 0 à 60 % de batterie en moins de dix minutes. En revanche, une charge complète (de 0 % à 100 %) dure 47 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Technics AZ80.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles avant de faire votre choix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fil du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.