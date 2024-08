L’édition limitée Harry Potter de ces écouteurs sans fil Xiaomi est en promo à moins de 50 €

Xiaomi opère un petit tour de magie sur ses Redmi Buds 4 : ces écouteurs sans fil abordables sont entièrement personnalisés avec le thème Harry Potter. Si vous êtes un fervent sorcier, sachez qu’en ce moment, on les trouve à seulement 45 euros avec un tas d’accessoires.

Xiaomi Redmi Buds 4 Édition Harry Potter // Source : AliExpress

Xiaomi compte un bon nombre d’écouteurs sans fil dans son catalogue de produits. Certains se démarquent, comme les Redmi Buds 4, qui ont droit à une édition spéciale Harry Potter. En effet, la firme chinoise cherche à séduire les consommateurs fans de la saga, et met ces true wireless aux couleurs de la célèbre école de sorcellerie Poudlard. Si vous souhaitez vous laisser tenter, c’est l’occasion, on les trouve 32 % moins chers.

Les Xiaomi Redmi Buds 4, c’est quoi ?

Des écouteurs intra-auriculaires aux couleurs d’Harry Potter

La fonction de réduction de bruit est de la partie

Une autonomie qui monte jusqu’à 30 heures

Affichés au prix de 69,99 euros sur le site de la marque, les Xiaomi Redmi Buds 4 dans l’édition Harry Potter sont actuellement remisés à 45,61 euros sur le site AliExpress.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Xiaomi Redmi Buds 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Accio : des écouteurs à l’effigie d’Harry Potter

Certains constructeurs chinois se donnent à cœur joie de proposer des éditions spéciales sur leur produit, comme Realme avec son GT Neo Edition Dragon Ball Z, ou encore OnePlus avec Pac Man ou encore Genshin Impact. Un autre constructeur en profite aussi. Xiaomi se lance et ne choisit pas n’importe quelle licence : la saga Harry Potter.

Ce sont donc ces Redmi Buds 4 qui en profitent et mettent le paquet pour séduire les fans : boîte avec le logo de Poudlard avec les 4 maisons, les oreillettes, elles reprennent la cicatrice du protagoniste en forme d’éclair et le boîtier qui les accueillent a droit au logo de l’école des sorciers. Mais l’accessoire qui devrait faire l’unanimité, c’est bien l’étui sur lequel est gravé le vif d’or.

Des prestations audio correctes

Détaillons à présent les Redmi Buds 4. Il s’agit d’écouteurs intra-auriculaires au format bouton, c’est-à-dire sans tige. Une fois dans vos oreilles, ils devraient procurer peu de gêne sur de longues sessions d’écoute, puisqu’ils ne pèsent que 4,5 g chacun. Autrement, ce modèle ne craint pas la poussière ainsi que les jets d’eau. Sa certification IP54 fait que vous pouvez les porter sous la pluie.

Ce modèle est doté d’une fonction de réduction de bruit active gérée par deux microphones et capable de réduire les bruits extérieurs de 35 dB. Ce n’est certainement pas aux niveaux des cadors du marché, mais elle reste suffisante pour atténuer certains bruits indésirables. Ils sont d’ailleurs équipés d’un mode double transparence, pour rester à l’écoute.

Pour la partie audio, on retrouve les codecs SBC et AAC qui seront largement suffisants pour écouter vos playlists sur votre plateforme de streaming. Quant à l’autonomie, la marque annonce 6 heures d’écoute consécutive, et 30 heures avec le boîtier de charge.

Pour découvrir d’autres références sur la même tranche tarifaire, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs sans fils pas chers.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.