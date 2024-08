Ce Lenovo IdeaPad Slim 3 avec i5 12 gen est un laptop vraiment pas cher pour la rentrée

Ă€ la recherche d’un nouveau pc portable pour la rentrĂ©e ? Le Lenovo IdeaPad Slim 3 est un ultrabook qui conviendra Ă tous les usages bureautiques, et mĂŞme du visionnage de films et sĂ©ries en streaming tout en gardant le contrĂ´le de ses finances. En effet, aujourd’hui, il passe de 699 € Ă 484 €.

Lenovo IdeaPad Slim 3 // Source : amazon

Vous recherchez une solution moins onĂ©reuse que les MacBook d’Apple ? Et vous souhaitez tout de mĂŞme garder cet aspect ultra-fin Ă l’instar des produits de la pomme ? Ne cherchez pas plus loin, le Lenovo IdeaPad Slim 3 est une bonne alternative sans avoir Ă payer trois fois son prix. D’une configuration basique, c’est amplement suffisant pour un usage bureautique, et pouvoir se dĂ©tendre devant quelques sĂ©ries et des petits jeux. Chez Cdiscount cet IdeaPad se trouve avec une rĂ©duction de 214 euros.

Au menu de ce Lenovo IdeaPad Slim 3 14IAH8

Un processeur Intel Core I5-12450H couplé à 16 Go de RAM DDR5

Un Ă©cran IPS-LCD Full HD de 14 pouces

Une connectique complète pour un châssis fin.

Au lieu de 699 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion Ă 484,99 euros sur Cdiscount avec le code : 15DES129.

Un PC portable conçu pour ĂŞtre simple d’utilisation

Le Lenovo IdeaPad Slim est un solide laptop construit avec une grande sobriĂ©tĂ©, dotĂ© d’un châssis de couleur Artic Grey de 18 mm d’Ă©paisseur et un poids plume de 1,37 kg, ce qui rend sa portabilitĂ© facile, glisser dans un sac Ă dos, il se fera presque oubliĂ© lors de vos dĂ©placements. L’IdeaPad Slim 3 sera l’alliĂ© d’un Ă©tudiant avec sa connectique complète : deux ports USB-A, un port USB-C, un HDMI, un lecteur de carte microSD, ainsi qu’une prise jack 3,5 mm, tout cela dans un format ultra-fin.

La finesse et la lĂ©gèretĂ© du Lenovo IdeaPad Slim 3 n’est pas un aveu de faiblesse concernant sa robustesse, bien au contraire puisque ce dernier est certifiĂ© MIL-STD-810H, une norme militaire des USA qui teste les appareils Ă©lectroniques dans des conditions extrĂŞmes. Il possède aussi un indice de rĂ©parabilitĂ© de 6.7 ce qui est une bonne note.

Un bel Ă©cran de 14 pouces Full HD et une grosse batterie

L’IdeaPad Slim 3 offre un Ă©cran Full HD (1920 Ă— 1080) qui permettra de travailler dans de bonne condition, la luminositĂ© sera aussi au rendez-vous, mais en plein soleil comme dans la plupart des environnements lumineux, la visibilitĂ© sera plus complexe. Pour un Ă©cran de cette gamme, c’est une configuration très acceptable pour de la bureautique et pour regarder de temps en temps du contenu vidĂ©o.

Autre point fort de ce laptop Lenovo, c’est sa batterie. En effet l’autonomie d’après le constructeur peut aller jusqu’Ă 11 h en navigation web et bureautique et 9 h sur de la consommation vidĂ©o. Une très bonne gestion de l’autonomie est disponible sur ce laptop, permettant de se passer du chargeur, allĂ©geant par la somme la charge du sac de transport. Lenovo a aussi inclus sa technologie de recharge rapide permettant de gagner deux heures d’utilisation sur une charge de 15 minutes.

