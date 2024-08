Amazon brade la sonnette connectée Tapo avec capteur 2K + carillon à bon prix

La TP-Link Tapo D230S1 est une sonnette connectée à poser devant votre porte et qui vous envoie une notification sur votre smartphone dès que quelqu’un sonne. Vous la retrouvez en promo chez Amazon à 84,90 euros alors qu’elle coûte d’habitude

La sonnette Tapo TP-Link DS230S1 vient s’installer à côté de votre porte d’entrée et remplace votre modèle classique. Reliée en WiFi à votre réseau, elle vous permet de voir en temps réel ainsi qu’en différé les personnes qui sonnent chez vous, que vous soyez présent ou pas. Aujourd’hui, on la trouve avec une réduction de plus de 20 % pour la rentrée scolaire.

Les points forts de la TP-Link Tapo D230S1

Capteur Starlight de 5 MP pour filmer en 2K et ne rien louper

Diagonale de 160° pour un affichage en 4:3

Elle est équipée d’une alarme antivol si on essaye de l’arracher

Au lieu de 109,90 euros, vous pouvez commander la Tapo TP-Link DS230S1 pour 84,90 euros chez Amazon.

Surveillez ce qu’il se passe devant chez vous

L’intérêt d’une sonnette connectée, c’est de pouvoir savoir qui sonne à votre porte, que vous soyez présent ou non. Dès que quelqu’un appuie sur le bouton de la Tapo D230S1, vous recevez comme un appel visio sur votre smartphone. En décrochant, vous établissez un lien direct avec le flux vidéo de la sonnette, pour voir qui est là . Un carillon est aussi livré avec, pour entendre le bruit de la sonnette chez vous.

La marque a pris le parti d’opter pour un affichage en 4:3, ce qui permet de voir vos visiteurs de la tête au pied. Là où les autres caméras ont du 16:9, alors qu’une vue plus large n’est pas forcément meilleure. Si jamais vous ratez l’appel, un court clip vidéo est pris, ainsi qu’une photo et vous pourrez les consulter plus tard.

Une installation très facile et des fonctions poussées

La TP-Link Tapo D230S1 est dotée d’un système audio bidirectionnel : donc non seulement vous voyez vos visiteurs, mais vous pouvez les entendre et leur parler. Ainsi, si quelqu’un sonne chez vous et que vous n’êtes pas là , un livreur par exemple, vous pouvez lui donner des instructions à distance.

Pour le stockage, vous avez le choix d’installer une carte microSD dans le hub, d’une taille maximale de 512 Go, ou de passer par un abonnement (payant) dans le Cloud Tapo Care.

Pour éviter les fausses alertes, la caméra est équipée d’une petite IA qui détecte les humaines et les véhicules, et ne vous informe que si c’est nécessaire. Par contre, elle fonctionne uniquement sur batterie rechargeable et n’est pas compatible avec une alimentation câblée. Et vous devrez peut-être investir dans le hub Tapo H200 pour bénéficier de toutes les fonctions connectées.

Pour vous aider à vous équiper d’une bonne sonnette connectée, et pour comparer les meilleurs modèles actuellement sur le marché, vous pouvez consulter notre guide dédié.