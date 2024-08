Xiaomi vend un pack smartphone + montre connectée à moins de 140 €

Pourquoi ne s’offrir qu’un smartphone quand on peut en plus avoir une montre connectĂ©e avec sans dĂ©penser une fortune ? Actuellement, Xiaomi propose un pack comprenant le Poco M6 et la Redmi Watch 3 Active Ă 139,89 euros au lieu de 219,89 euros.

Xiaomi règne en maĂ®tre sur le marchĂ© des smartphones abordables proposant tout de mĂŞme une fiche technique Ă©quilibrĂ©e. Sa gamme Poco contient par exemple des modèles au très bon rapport qualitĂ©/prix, lequel s’amĂ©liore grandement quand ils sont en promotion. C’est justement le cas en ce moment du Poco M6, que l’on peut actuellement trouver accompagnĂ© d’une Xiaomi Redmi Watch 3 Active dans un pack Ă moins de 140 euros.

Les points essentiels de ce pack Xiaomi

Un smartphone 6,79 pouces Ă 90 Hz

Une montre connectée polyvalente pour le sport

Le tout dans un pack pas cher

Auparavant proposĂ© Ă 169 euros, le smartphone Xiaomi Poco M6 est actuellement affichĂ© Ă 149,90 euros sur le site de Xiaomi. Mais en ajoutant l’appareil dans le panier, puis la montre Xiaomi Redmi Watch 3 Active (affichĂ©e Ă 9,99 euros au lieu de 49,99 euros) via l’onglet « Acheter ensemble », le tout peut vous revenir Ă 139,89 euros au lieu de 159,89 euros grâce au code promo POCO6. Sans rĂ©duction, le pack de deux produits aurait Ă©tĂ© affichĂ© Ă 219,89 euros.

Le prix réduit du pack comprenant un Poco M6 et une Redmi Watch 3 Active après application du code promo POCO6 sur le site de Xiaomi.

Un grand smartphone efficace pour les usages classiques

Pour maintenir un prix de base peu Ă©levĂ©, Xiaomi a dĂ» faire quelques concessions sur la fiche technique de son Poco M6. Mais cela ne veut pas dire qu’il est totalement dĂ©nuĂ© d’atouts, bien au contraire. Son design est tout d’abord assez Ă©lĂ©gant avec ses bords arrondis et surtout son dos en verre qui donne un aspect premium Ă l’ensemble. Sa dalle Full HD+ de 6,79 pouces est de son cĂ´tĂ© suffisamment agrĂ©able pour regarder divers contenus, d’autant plus que son taux de rafraĂ®chissement de 90 Hz offre une belle fluiditĂ© au quotidien.

CĂ´tĂ© performances, le Poco M6 embarque une puce Helio G91-Ultra, Ă©paulĂ©e par 6 Go de RAM. Avec une telle configuration, quelques ralentissements peuvent subvenir au lancement des applications, mais dans l’ensemble, les tâches classiques du quotidien s’enchaĂ®nent sans difficultĂ©. En revanche, n’espĂ©rez pas lancer des jeux mobiles gourmands, Ă moins d’accepter une qualitĂ© graphique assez faible. CĂ´tĂ© logiciel, le Poco M6 tourne sous  HyperOS, le nouveau système d’exploitation de Xiaomi.

Pour ce qui est de son module photo, le smartphone intègre un capteur principal de 108 mĂ©gapixels et un macro de 2 mĂ©gapixels. Pour la polyvalence, on repassera, mais le capteur principal a au moins le mĂ©rite de proposer des clichĂ©s corrects en plein jour. Enfin, le Poco M6 se dĂ©fend bien cĂ´tĂ© autonomie avec sa batterie de 5 030 mAh, qui lui permet de tenir au moins une journĂ©e, voire deux si l’utilisation est modĂ©rĂ©e. L’appareil est aussi compatible avec la charge rapide jusqu’Ă 33 W.

Une montre pratique pour le sport

La Xiaomi Redmi Watch 3 Active est une montre connectĂ©e au design tournĂ© vers le sport avec son bracelet conçu dans un matĂ©riau qui se rapproche du silicone. Ce n’est pas le plus Ă©lĂ©gant, ni le plus pratique au quotidien, malheureusement. Mais pour de l’entrĂ©e de gamme, il faut s’y attendre. Heureusement, la montre se rattrape avec son grand Ă©cran LCD de 1,83 pouce avec une très honorable luminositĂ© maximale de 450 cd/m². On devra toutefois se passer ici d’un vrai mode Always-on, mais au moins, Xiaomi nous offre la possibilitĂ© de paramĂ©trer la durĂ©e durant laquelle l’affichage reste actif. CĂ´tĂ© logiciel, c’est le système Zepp OS qui est en place. S’il offre une bonne ergonomie, il est impossible d’installer sur la montre des applications tierces. Gros bĂ©mol, donc.

C’est nĂ©anmoins sur le suivi sportif et celui de la santĂ© que la montre est bien plus efficace, d’oĂą son appellation « Active », d’ailleurs. La Redmi Watch 3 Active est ainsi capable de mesurer la frĂ©quence cardiaque, le taux d’oxygène dans le sang (SpO2) ou encore le nombre de pas effectuĂ©s au quotidien. CĂ´tĂ© sport, la montre reconnaĂ®t pas moins de 110 sports diffĂ©rents ; cependant, qu’importe le sport choisi, les donnĂ©es affichĂ©es au cadran restent très similaires, Ă quelques exceptions près. Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, la batterie de la montre n’aura tenu que cinq jours avant l’extinction des feux lors de notre test, avec des paramètres exigeants tout de mĂŞme.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Xiaomi Redmi Watch 3 Active.

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles de la marque, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide des meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco du moment.

