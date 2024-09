Bouygues Telecom relance un forfait pas cher avec une quantité suffisante de données 4G par mois

Avec ce forfait chez B&You, adaptĂ© Ă celles et ceux n’ayant pas besoin de beaucoup de donnĂ©es mobiles tous les mois, vous avez un bon moyen de faire des Ă©conomies. Vous profitez de 20 Go en 4G, sans engagement, pour 5,99 euros/mois.

Ă€ l’heure oĂą la 5G se dĂ©mocratise de plus en plus, au point de devenir offerte sur la majoritĂ© des forfaits du moment, et oĂą les enveloppes de donnĂ©es mobiles allouĂ©es mensuellement dĂ©passent les records, B&You pense Ă ceux qui n’ont pas besoin de tout ça. En proposant un forfait 4G avec 20 Go de donnĂ©es mobiles, sans oublier l’essentiel : les appels, SMS et MMS illimitĂ©s, le tout sans engagement, pour 5,99 euros/mois.

Les points forts du forfait B&You 4G 20 Go

20 Go de donnĂ©es mobiles 4G en France mĂ©tropolitaine dont 16 Go Ă utiliser dans l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

Bonne couverture grâce au réseau Bouyges Telecom

Retrouvez le forfait sans engagement B&You 4G avec une enveloppe de 20 Go de données mobiles pour 5,99 euros/mois.

Un petit forfait avec les options essentielles

Si vous n’avez pas besoin de beaucoup de donnĂ©es mobiles tous les mois, ou si vous connaissez quelqu’un dont c’est le cas, cette offre peut vous intĂ©resser. Car les opĂ©rateurs mettent très souvent en avant des forfaits avec Ă©normĂ©ment de donnĂ©es mobiles tous les mois Ă un tarif agressif, mais pas assez ceux qui proposent des chiffres plus raisonnables. Une personne âgĂ©e, par exemple, qui n’a besoin de son tĂ©lĂ©phone que pour passer des appels n’aura pas besoin de 200 Go de donnĂ©es mobiles.

C’est pour ça que des forfaits comme le B&You 4G 20 Go existe. Il propose les fonctions essentielles qu’on attend d’un forfait mobile, Ă savoir les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France mĂ©tropolitaine. D’ailleurs ils sont aussi illimitĂ©s vers et depuis l’Europe etl es DOM, ce qui permet de rester en contact avec vos proches lorsque vous voyagez.

20 Go de données mobiles amplement suffisants

Pour ce qui est des donnĂ©es mobiles, vous avez donc 20 Go Ă utiliser tous les mois en France mĂ©tropolitaine. Sur ces 20 Go, 16 peuvent ĂŞtre utilisĂ©s lorsque vous voyagez, toujours dans l’Union europĂ©enne et les DOM. De quoi pouvoir continuer de consulter vos mails, par exemple, ou utiliser une app de traduction instantanĂ©e si vous ne parlez pas la langue locale.

Ce qui est bien avec ce forfait, c’est qu’il est sans engagement. Donc Ă tout moment, vous pouvez l’arrĂŞter et partir vers de plus verts pâturages si ça ne vous convient plus. Il n’y a pas de frais cachĂ©s ou de frais de rĂ©siliations, c’est une bonne chose.

Au moment de passer commande, vous devrez dĂ©bourser un petit euro supplĂ©mentaire pour votre carte SIM. Vous pouvez la choisir en physique ou en dĂ©matĂ©rialisĂ©e, si jamais votre smartphone est compatible eSIM. Et, si vous souhaitez conserver votre numĂ©ro de mobile actuel, vous devez fournir votre numĂ©ro RIO auprès de votre nouvel opĂ©rateur. C’est une dĂ©marche très simple dont toutes les Ă©tapes vous sont expliquĂ©es ici.

Les meilleurs forfaits pas chers Forfait Mobile Lebara

60 Go Appels illimités 60 Go en France 5 Go en Europe 5.99€ /mois SIM Gratuite Découvrir Prixtel Forfait 4G

Le petit 50 Ă 70 Go Appels illimitĂ©s 50 Go – 70 Go en France 15 Go en Europe Ă€ partir de 5.99€ /mois DĂ©couvrir Forfait Mobile B&You

20 Go Appels illimités 20 Go en France 16 Go en Europe 5.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile pas chers

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.