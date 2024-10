Amazon veut liquider les stocks de ce grand TV 4K 65 pouces avec Fire TV intégré pendant son Prime Day

Si vous recherchiez un téléviseur avec une grande diagonale, vous voilà servi : ce modèle de 65 pouces signé TCL se négocie moins cher sur Amazon : 474 euros au lieu de 649 euros de base.

Les références téléviseurs sont nombreuses, il est donc tout à fait possible de trouver son bonheur même avec un budget serré. Il existe des modèles abordables, qui sont de bonne qualité et qui regroupe l’essentiel pour certains. C’est le cas de ce modèle TCL qui déploie une grande diagonale de 65 pouces et profite de l’OS d’Amazon. Une Smart TV qui devient bien plus intéressante avec 165 euros de moins pendant le Prime Day.

Pourquoi le TCL 65PF650 est un bon TV ?

Pour sa grande dalle 4K de 65 pouces

Sa compatibilité 4K HDR10, Dolby Vision et Atmos

Son interface Fire OS et son catalogue d’applications

Proposé au départ à 649 euros, le téléviseur TCL 65PF650 s’affiche désormais à 474 euros sur le site d’Amazon. On trouve aussi le modèle 55 pouces en promotion à seulement 349 euros.

Une dalle LCD certes, mais de bonne qualité et immersive

Si vous êtes adeptes des grands téléviseurs, ce modèle devrait vous plaire. Pour une grande diagonale de 165 centimètres, le TCL 65PF650 affiche des bordures très fines favorisant ainsi grandement l’immersion lors du visionnage de vos contenus. Au niveau du design de ses TV, TCL sait y faire. On retrouve de belles finitions, avec des bordures fines pour visionner confortablement tous les contenus.

Ici, on a droit à une simple dalle LCD, heureusement, il propose tout même la 4K, avec une compatibilité HDR10 et Dolby Vision qui garantissent des détails plus précis dans les zones sombres et lumineuses pour un rendu plus dynamique. Quant à l’audio, le son est assuré par des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos pour une expérience sonore plus immersive. Pour un son plus ample, vous pouvez y ajouter une barre de son.

Une smart TV avec quelques fonctionnalités gaming

Cette référence de chez TCL profite des fonctionnalités d’une Smart TV. Elle intègre, l’OS Fire TV, avec toute sa panoplie d’applications phares (Netflix, Prime Video, Disney+…). L’interface est intuitive avec des recommandations personnalisées en fonction des contenus que vous visionnez. L’assistant Alexa, utile pour le contrôle vocal et la gestion d’objets connectés compatibles, est évidemment de la partie pour vous obéir à la voix.

En bref, tout ce dont vous auriez droit avec une clé HDMI Fire TV Stick… sans le Fire TV Stick. Et grâce à la compatibilité Mire Cast et Airplay 2, vous allez pouvoir diffuser du contenu depuis vos appareils Android ou iOS.

Enfin, sachez que ce téléviseur n’est pas totalement adapté pour les consoles next-gen, puisque sa dalle est bloquée à 50 Hz. Dommage, vous serez alors bloqué à 60 images par seconde sur PS5 et Xbox Series X. Le constructeur y intègre tout même un port HDMI 2.1 avec la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode). Parfait pour obtenir une meilleure image, elle permet de réduire au maximum la latence.

