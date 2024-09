Seulement 429 € pour un TV Qled 4K de 55 pouces avec HDMI 2.1, qui dit mieux ?

Avis aux petits budgets qui sont à la recherche d’un TV Qled pour pas cher, le TCL 55T7B revient à moins de 430 euros seulement grâce à cette offre Amazon.

TCL QLED 55T7B // Source : site officiel

La technologie OLED est certes meilleure, mais reste plutôt onéreuse, notamment pour l’achat d’un nouveau téléviseur. TCL l’a bien compris et propose une gamme de TV Qled abordable prenant en charge une foule de compatibilités. C’est le cas du modèle 55T7B qui, en plus de profiter d’offrir une belle qualité d’image, perd 270 euros de son prix.

Les avantages du TCL 55T7B

Un écran Qled de 55 pouces

Compatible 4K, HLG, HDR10, HDR10+, Dolby Vision et Atmos

Des fonctionnalités gaming : HDMI 2.1, ALLM…

Avec un prix conseillé à 699 euros, le téléviseur TCL 55T7B est en ce moment remisé à 429 euros sur Amazon.

Un TV Qled avec une foule de compatibilités, et quelques limites

Le TCL 55T7B offre une bonne qualité d’image avec sa dalle Qled qui apporte de très beaux contrastes, et assure une bonne reproduction des couleurs. Grâce à sa compatibilité 4K HDR Pro (3 840 x 2 160 pixels), le téléviseur fournit une belle finesse d’image avec des détails plus précis. Il profite des normes vidéos telles que le HDR10, HDR10+, HLG et le Dolby Vision. Quant à l’audio, les haut-parleurs offrent un son Dolby Atmos pour recréer une expérience audio plus immersive.

Si vous espériez pouvoir utiliser ce téléviseur pour vos sessions de jeu, vous risquez d’être déçus. Ce modèle n’est pas entièrement adapté pour les consoles next-gen. Même s’il dispose de ports HDMI 2.1, sa dalle est limitée à 60 Hz, et donc n’autorise pas la 4K@120Hz. Toutefois, le constructeur propose la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) afin de réduire au maximum la latence.

Une smart TV soignée

Cette référence 2024 signée TCL a beau être entrée de gamme, la qualité est au rendez-vous. On a un produit bien fini et élégant avec une dalle de 55 pouces aux bordures fines, pour une immersion totale.

Elle donne accès à l’interface Google TV, un OS simple et fluide, qui met en avant des films et des séries tendance qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés.

À ce propos, les applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, sont évidemment de la partie. Les assistants vocaux sont également de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. Elle intègre même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone ou tablette.

