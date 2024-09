Cet écran PC Samsung 4K de 32″ qui fait aussi Smart TV perd 20 % de son prix

Un écran PC 4K qui fait également office de Smart TV, voilà ce que propose Samsung avec son Smart Monitor M7 de 32 pouces. Pensée à la fois pour le travail et pour le divertissement, la nouvelle référence M70 est en ce moment à 282 euros, contre 359 euros habituellement.

Samsung Smart Monitor M70 32″ LS32DM700UUXEN // Source : site officiel

À la fois un écran PC et une smart TV, le Smart Monitor M7 de Samsung permet un gain de place considérable, et offre une bonne polyvalence. Une fois votre travail terminé, vous pourrez switcher pour une soirée binge-watching sur Netflix en un clic ou d’une pression sur la télécommande. Pratique, aujourd’hui, vous pouvez l’acheter avec près de 80 euros de réduction sur la facture.

Quels sont les points forts du Smart Monitor M7 32″ de Samsung ?

Un grand écran 4K de 32 pouces

Les fonctionnalités d’une Smart TV

La télécommande pratique et ergonomique

Le nouveau Samsung Smart Monitor M7 32″ M70D est d’ores et déjà en promotion chez Ubaldi : il s’affiche à 282 euros au lieu de 359 euros sur le site de la marque.

Un écran 4K pensée pour la productivité

Au premier coup d’œil, le Samsung Smart Monitor M70 semble être un écran PC classique, avec une dalle montée sur un pied, qu’on peut seulement incliner d’avant en arrière. Avant de vous le procurer, assurez-vous bien d’avoir l’espace suffisant sur votre bureau pour l’accueillir avec sa diagonale de 32 pouces.

Une grande surface pour travailler qui offre une bonne immersion avec des bords affinés sur 3 côtés. Sa dalle VA au format 16:09 d’une définition 4K Ultra HD (3 840 x 2160) rend le visionnage et le travail très agréable. Elle prend en charge la HDR10, mais avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 8 ms, il n’est pas le mieux doté pour un usage gaming.

TizenOS est de la partie pour vous divertir

Ce moniteur est idéal pour la bureautique, mais il convient aussi parfaitement pour se divertir avec l’intégration de Tizen et de Samsung Gaming Hub. Il permet d’accéder directement à certains services de streaming tels que Netflix, Disney+, My Canal, ou YouTube. Et pour avoir mieux l’impression de regarder un téléviseur, il est possible de naviguer avec une télécommande. Idem pour la partie gaming où on retrouve les principaux services de cloud gaming comme le Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now.

Il met à disposition plusieurs fonctionnalités connectées, à commencer par une compatibilité avec SmartThings, l’écosystème domotique de Samsung. L’assistant vocal maison du constructeur, Bixby, est également intégré et il est aussi compatible avec Alexa. Il est même possible de caster le contenu d’un appareil Apple via AirPlay 2, mais également un terminal Samsung via DeX (avec ou sans câble).

Envie d’en savoir plus ? Lisez notre test complet sur le Samsung Smart Monitor M7 du modèle de 2020.

