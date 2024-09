À peine sortie, la Huawei Watch GT 5 profite déjà d’une offre alléchante, avec des écouteurs offerts

Dernière tocante de Huawei, la Watch GT 5 est une montre aux données plus précises pour assurer un bon suivi. Elle fera un très bon allié au quotidien, et se trouve à un bon prix avec des accessoires offerts en prime.

Huawei Watch GT 5 // Source : site officiel

Huawei a dévoilé ses nouvelles montres haut de gamme, la Huawei Watch GT 5 Pro et la Huawei Watch GT 5. Cette dernière a beau ne pas avoir l’appellation « Pro », elle partage un bon nombre de caractéristiques avec le modèle Pro. Elle a le mérite de proposer un suivi efficace de l’activité physique, de nombreuses données de santé et se négocie avec des écouteurs et un bracelet pour moins de 250 euros grâce à cette offre de lancement.

La Huawei Watch GT 5 en bref

Une montre élégante agréable à porter

Des mesures précises côté santé et sport

Une autonomie satisfaisante

En ce moment, la Huawei Watch GT 5 en version 41 mm est proposé à 249 euros sur le site de la marque, avec des écouteurs, les Freebuds 5i, et un bracelet offert. Le tout reviendrait à 397 euros vendus séparément.

Une montre qui ne manque pas d’élégance

Comme à son habitude, Huawei conçoit une montre soignée et élégante qui a l’allure des montres horlogères classiques. La Watch GT 5 n’échappe à la règle et se fait facilement oublier au poignet. Elle est relativement légère et plutôt confortable. Elle se décline en deux formats, une version adaptée aux petits poignets et une grande pour les gros poignets. Ici, c’est la version 41 mm, et s’avère plus discrète une fois à votre poignet.

Elle dévoile un écran Amoled circulaire (compatible Always-On Display) de 1,32 pouce (466 × 466 pixels, 326 ppp). On apprécie la présence du mode Always-on et le capteur de luminosité qui va permettre d’ajuster l’éclairage de l’affichage en fonction de la luminosité de votre environnement.

Une montre bien lotie pour des mesures plus précises

Si la Watch GT 5 reprend le design du modèle précédent, elle profite de la nouvelle génération de capteur de fréquence cardiaque TrueSense de Huawei. Celui-ci utilise trois LEDs qui sont censés permettre des mesures 15 à 20 % plus précises pour le sommeil, la fréquence cardiaque ou le stress. Elle assure également un meilleur suivi sportif, avec des mesures plus précises pour la course à pied. En effet, elle est capable de mesurer l’oscillation verticale, le temps de contact au sol ou l’équilibre gauche-droite.

C’est un modèle convaincant qui propose une belle autonomie. D’après la marque, elle est capable de tenir environ 7 jours et 3 jours avec les paramètres poussés au maximum, pour la version 41 mm. Cela reste correct pour pouvoir analyser son sommeil et enchaîner la journée sans passer par la case recharge.

Découvrez notre test sur la version Pro de la Huawei Watch GT 5.

