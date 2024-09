Le prix de ce VTT électrique de chez Intersport baisse de 600 € la veille des French Days

Le Nakamura E-Summit LTD est un VTT électrique idéal pour les balades en forêt. Son prix de base étant très élevé, il devient plus intéressant maintenant qu’il coûte 600 euros de moins.Â

Nakamura E-Summit LTD

Si les VTC à assistance électrique sont le plus souvent utilisés pour des déplacements en ville, les VTT électriques sont davantage taillés pour la randonnée et les terrains plus irréguliers en pleine nature. Et si vous êtes un adepte de grandes balades en plein air, le modèle E-Summit LTD de Nakamura est le parfait compagnon pour partir en vadrouille hors des sentiers battus. Mieux encore, ce dernier coûte 600 euros de moins.

Que propose le Nakamura E-Summit LTD ?

Un VTT bien équipé pour les parcours vallonnés

Un moteur avec un couple de 70 Nm + une fourche suspendue de 120Â mmÂ

Une autonomie satisfaisante

Le VTT éléctrique E-Summit LTD de Nakamura est disponible à 1 599,99 euros, mais grâce à cette remise de 600 euros, il se trouve à 999,99 euros sur le site Intersport.

Une version 2024 mieux équipée

Intersport a lancé une nouvelle déclinaison de son VTT E-Summit LTD. Cette version 2024 change de fournisseur de composants au niveau de la transmission et les freins, et passe sur du Shimano. À ce propos, les freins à disque hydrauliques de Shimano, des MT-200, délivrent un freinage progressif, puissant et rassurant.Â

Autrement, le modèle 2024 garde les caractéristiques de son prédécesseur. Il embarque un moteur avec un généreux couple de 70 Nm. Ce VTT est ainsi à l’aise dans quasi tous les cas de figures sur les routes de randonnées que vous empruntez, qui peuvent être irrégulières, ou peu praticables.

Un VTT taillé pour les escapades dans les sentiers battues

Pour affronter les routes dénivelées sereinement, on a droit à une fourche d’un débattement de 120 mm, des pneus de 27,5 pouces et de grandes pédales. En s’installant au guidon, le confort est au rendez-vous avec son cadre semi-ouvert, sa selle plate rembourrée et des poignées ergonomiques. Notez par ailleurs que ce VTTAE pèse tout de même un bon 23 kg.

Pour terminer sur la partie autonomie, le vélo de Nakamura n’excède pas les 60 km. Dans tous les cas, cela reste un rayon d’action très correct où il faudra prendre en compte le poids de l’utilisateur, les pentes ou encore la météo. Quant à la batterie, elle est amovible et facile à recharger sans avoir à transporter son VTT.

Si vous hésitez encore, nous vous invitons à consulter notre guide pour choisir son vélo électrique.

