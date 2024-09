Le TV 4K Samsung The Frame 2024 en 55 pouces chute sous les 1 000 € pendant les French Days

Samsung a rĂ©cemment dĂ©voilĂ© ses TV The Frame version 2024, des modèles aux allures de tableaux qui comptent encore parmi les plus originaux du marchĂ©. Aujourd’hui, c’est la version de 55 pouces qui nous intĂ©resse particulièrement puisqu’Ă l’occasion des French Days, son prix dĂ©gringole et passe de 1 499 euros Ă 929 euros chez Darty.

On ne prĂ©sente plus les tĂ©lĂ©viseurs The Frame de Samsung, qu’un grand nombre d’amateurs d’art et de design apprĂ©cient et recherchent. Il faut dire que l’apparence atypique de ces modèles, qui ressemblent Ă de vĂ©ritables tableaux, est leur plus gros atout. La marque sud-corĂ©enne est bien consciente de ce succès et met chaque annĂ©e Ă jour son modèle phare. Cette annĂ©e, ce sont donc les The Frame 2024 qui sont arrivĂ©s sur le marchĂ©, et en ce moment, c’est le modèle TQ55LS03D de 55 pouces que nous conseillons : non seulement pour sa fiche technique complète, mais aussi et surtout pour son prix spĂ©cial French Days qui ne dĂ©passe pas les 1 000 euros.

Qu’offre le TV Samsung The Frame TQ55LS03D ?

Un design soigné et hyper original

Une dalle QLED 4K anti-reflets de 55 pouces

Un port HDMI 2.1 avec la 4K@120fps

Au lieu de 1 499 euros, le TV Samsung The Frame 2024 TQ55LS03D est aujourd’hui en promotion Ă 929 euros chez Darty chez le code promo DARTY70.

On le trouve aussi Ă 999 euros chez Boulanger, ainsi que chez la Fnac.

Un tĂ©lĂ©viseur… ou une Ĺ“uvre d’art ?

Ă€ l’image de ses prĂ©dĂ©cesseurs, le Samsung The Frame TQ55LS03D n’est clairement pas un tĂ©lĂ©viseur banal. Comme les autres membres de sa gamme, ce TV a Ă©tĂ© pensĂ© pour les amateurs d’art et de dĂ©coration d’intĂ©rieur avec son Ă©cran placĂ© au cĹ“ur d’un cadre en bois, comme un vĂ©ritable tableau que l’on croise dans un musĂ©e. Et pour encore plus de rĂ©alisme, le fabricant a optĂ© pour un revĂŞtement mat anti-reflets, qui donne l’impression que la dalle a la texture du papier. Afin de parfaire l’effet « œuvre d’art », Samsung a repris son boĂ®tier One Connect, qui regroupe toute la connectique et permet d’éviter un amas disgracieux de fils emmĂŞlĂ©s au sol. Et pour couronner le tout, lorsque l’Ă©cran est en veille, il est capable d’afficher des tableaux ou des photos.

Concernant son Ă©cran plus particulièrement, le TV Samsung TQ55LS03D embarque une dalle QLED 4K de 55 pouces, rafraĂ®chie Ă 100 Hz. On a donc droit ici Ă de beaux contrastes et Ă une excellente fluiditĂ©. L’écran est aussi compatible avec les formats HDR10, le HDR10+ et le HLG (mais pas de Dolby Vision ici) ; de quoi profiter d’images lumineuses et bien dĂ©taillĂ©es. CĂ´tĂ© audio, c’est le Dolby Atmos qui est en place pour offrir un son vaste et bien immersif.

Les gamers n’ont pas Ă©tĂ© snobĂ©s

Samsung a aussi pensĂ© aux joueuses et aux joueurs en dotant son The Frame 2024 d’un port HDMI 2.1, qui autorise l’affichage en 4K@120fps et donc des parties bien fluides sur PS5 ou Xbox Series X. L’AMD FreeSync Premium Pro, qui se charge de lutter contre les dĂ©chirures d’écran et les saccades, est aussi de la partie, de mĂŞme que l’Auto Low Latency Mode (ALLM), qui rĂ©duit considĂ©rablement la latence en basculant automatiquement vers un mode prĂ©vu Ă cet effet.

Enfin, ce téléviseur tourne sous le système d’exploitation TizenOS, avec son lot d’applications incontournables comme les plateformes de streaming. Il est également compatible avec Google Assistant, Alexa et Bixby pour vos requêtes vocales, ainsi qu’avec AirPlay 2 pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Ă€ lire aussi :

Quelle est la meilleure TV Samsung 4K Ă acheter en 2024 ?

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l'année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

