À peine arrivé sur le marché, l’iPhone 16 profite des French Days pour afficher une belle petite réduction

L’iPhone 16 est disponible pour tout le monde depuis le 20 septembre 2024. Pile pour le début des French Days, qui ne l’épargne pas puisqu’il est disponible avec une petite promotion de 8 % qui est toujours bonne à prendre.

La toute dernière mouture des smartphones Apple est entre les mains de tous les utilisateurs depuis quelques jours. Alors que toutes les rédactions sont en train de se pencher dessus pour le tester sous toutes les coutures, il bénéficie déjà d’une réduction de 85 euros pour les French Days. L’occasion d’économiser quelques euros pour céder aux sirènes de la nouveauté.

Pourquoi porter son dévolu sur l’iPhone 16

Le tout nouveau bouton Camera Control dédié à la photo/vidéo

Le capteur photo qui a encore fait un bond en avant

Il ne pèse que 170 grammes

L’iPhone 16 est affiché un peu partout à 969 euros dans sa version classique. Sauf chez Rakuten pendant les French Days où, avec le code RAKUTEN15, vous pouvez l’avoir pour 884,99 euros.

Tout nouveau tout beau tout chaud

L’iPhone 16, c’est le dernier smartphone d’Apple, la version la plus abordable pour le tout venant. Il est accompagné d’autres modèles, pour les power users : l’iPhone 16 Pro ou l’iPhone 16 Pro Max. Sans oublier l’iPhone 16 Plus, une version légèrement plus grande de l’iPhone 16. Mais aujourd’hui, il est question de l’iPhone 16 de base, un modèle qui fait 147,6 x 71,6 x 7,8 mm pour seulement 170g. Un poids plume quand des concurrents sérieux comme le Samsung Galaxy A25 pèse 197g et le Google Pixel 9 pèse 190g.

L’écran est une dalle OLED de 6,1″ qui affiche 2556 x 1179 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de « seulement » 60 Hz. C’est un peu l’un des seuls reproches qu’on peut lui faire : Apple ne se décide pas à passer ce seuil symbolique, là où des smartphones 2 à 3 fois moins chers comme le Nothing Phone (2a) proposent du 120 Hz.

Introduction du tout nouveau bouton Camera Control

L’une des nouveautés de l’iPhone 16, c’est le bouton Camera Control. Il est entièrement dédié à la photo ou la vidéo et permet de démarrer un film, prendre une photo et accéder à de nombreux sous-menus afférents. C’est pratique parce qu’il permet de régler vos paramètres sans masquer l’écran de l’iPhone 16 avec vos doigts. Par exemple, un peu à l’instar de Google Lens, vous pouvez le maintenir appuyé pour avoir des infos sur les personnes, les objets et les lieux devant l’objectif.

La batterie de l’iPhone 16 a fait quelques progrès par rapport à l’iPhone 15 et passe de 3349 mAh à 3561 mAh, ce qui représente une autonomie légèrement améliorée. La charge dite « rapide » reste un peu faiblarde et plafonne à 20W. Pour les photos, vous avez deux capteurs de 48 et 12 Mpx qui permettent de filmer en 4K@60 fps et un capteur frontal de 12 Mpx. Sans oublier bien sûr la puce Apple A18 qui fait que l’expérience utilisateur est super fluide.

Bien qu’il soit indiscutablement puissant, il se peut que l’iPhone 16 ne soit pas ce que vous recherchez. Si vous voulez des conseils pour trouver votre prochain smartphone, vous pouvez consulter notre guide complet des meilleurs téléphones du moment.

