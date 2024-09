Samsung Odyssey G5 : un écran gaming incurvé 34″ et 165 Hz avec 165 € de réduction pour les French Days

Le Samsung Odyssey G5, ici en version G55T, est un écran incurvé taillé pour les jeux vidéos. Pendant les French Days, il bénéficie d’une sympathique réduction de 18 % chez Cdiscount.

Samsung Odyssey G55T // Source : Frandroid

Avec le Samsung Odyssey G55T, vous avez une dalle incurvée de 34″ capable d’afficher jusqu’à 165 images/seconde. Les écrans Odyssey de Samsung sont conçus pour optimiser les images de vos jeux, il en existe des versions plates ou d’autres comme celle-ci.

Ce qui plait sur le Samsung Odyssey G55T

Une définition UWQHD à 165 Hz de qualité

Seulement une milliseconde de latence

Compatible AMD FreeSync Premium et HDR10

Alors qu’il coûte normalement 379 euros, le Samsung Odyssey G55T est affiché à 299,99 euros chez Cdiscount. Avec le code promo 15DES129, il passe à 284,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Odyssey G5. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une immersion de qualité grâce à la dalle incurvée

L’un des principaux atouts du Samsung Odyssey G55T 34″ est sa dalle incurvée VA, qui offre une immersion optimale. Avec une diagonale de 34″ et une résolution WQHD (3440 x 1440), il permet de mieux percevoir les détails sans avoir à être parfaitement face à l’écran, ce qui est idéal pour les longues sessions de jeu. De plus, la compatibilité HDR10 vous garantit un affichage plus dynamique avec des contrastes profonds, révélant les détails les plus subtils, même dans les scènes les plus sombres. Cela se traduit par des décors plus riches et réalistes.

Avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse inférieur à 1 ms, les images défilent sans saccade ni effet de rémanence. En plus, la technologie AMD FreeSync Premium synchronise parfaitement la fréquence d’images avec votre carte graphique, évitant ainsi le tearing (déchirure d’image) et les ralentissements.

Un écran polyvalent et bien connecté

Le Samsung Odyssey G55T ne se contente pas d’être performant pour les jeux. Grâce à sa connectique HDMI 2.0 et DisplayPort 1.4, il se connecte facilement à votre PC ou à votre console de jeu, et offre une compatibilité avec de nombreux appareils. La présence d’une prise casque mini-jack permet également de brancher directement un casque audio pour profiter de vos jeux ou films sans déranger votre entourage.

Malgré ses nombreux atouts, l’Odyssey G55T présente tout de même quelques légers inconvénients. Sa luminosité de 250 cd/m² peut paraître un peu faible pour les utilisateurs qui jouent dans des environnements très lumineux. De plus, même si vous pouvez régler son inclinaison, il n’est pas réglable en hauteur, ce qui peut limiter son ergonomie si vous n’utilisez pas un bras ou un support mural compatible VESA.

Vous n’êtes pas convaincu par le Samsung Odyssey G55T pour votre setup ? Vous pouvez vous inspirer de notre guide comparatif des meilleurs écrans gaming du moment pour trouver celui qu’il vous faut.

