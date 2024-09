La Nvidia GeForce RTX 4060 est de retour à très bon prix pendans les French Days sur Amazon

La carte graphique MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC est un atout de taille dans toute configuration gaming, à prix raisonnable, surtout pendant les French Days où elle passe à 281,89 euros.

Dans tout bon PC gamer qui se respecte un minimum, il faut une carte graphique. C’est l’élément qui différencie l’ordinateur de bureau d’une machine de joueur. Bien sûr, il faut que le reste de la configuration suive. Avec la MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC dans votre tour, vous avez une bonne base à un prix vraiment sympa grâce aux promotions des French Days.

3 bonnes raisons de prendre la MSI GeForce RTX 4060

Les deux ventilateurs Torx 4.0 sont super efficaces

Vous bénéficiez des meilleurs effets de ray tracing et DLSS3

Vous profitez de 8 Go de mémoire GDDR6 de mémoire dédiée

Avant les French Days, la MSI GeForce RTX 4060 était affichée aux alentours de 319 euros sur Amazon. Aujourd’hui, elle est à 294,89 euros, il y a une case coupon pour la payer 291,89 euros et si vous ajoutez le code promo FD10, elle tombe à 281,99 euros.

Un rapport qualité/prix comme on en fait peu

La MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC bénéficie d’une architecture Ada Lovelace nouvelle génération. Elle propose une technologie avancée comme la DLSS 3, qui améliore significativement les performances de jeu en générant des images supplémentaires grâce à l’intelligence artificielle. Elle affiche ainsi un taux de rafraîchissement presque doublé par rapport à la génération précédente : jusqu’à 120 Hz en 4K HDR et 60 Hz en 8K HDR. En outre, avec ses 8 Go de mémoire GDDR6 et une consommation énergétique optimisée (115 W), elle représente une option économique sans sacrifier de puissance.

Sa compacité la rend compatible avec les boîtiers plus petits, tout en intégrant une solution de refroidissement double ventilateur Torx 4.0 efficace avec la technologie Zero Frozr qui activé/désactive les ventilateurs au besoin. Ce qui garantit une utilisation silencieuse et stable. L’absence de fioritures comme l’éclairage RGB ou un refroidissement plus sophistiqué pourrait laisser certains utilisateurs en quête d’un design plus attrayant sur leur faim.

Des performances toujours en progrès

En comparaison avec la génération précédente, la RTX 4060 affiche des améliorations notables, mais des compromis également. Par exemple, la réduction de la largeur du bus mémoire à 128 bits et la diminution de la capacité de mémoire de 12 Go à 8 Go peuvent sembler décevantes par rapport à la RTX 3060. Toutefois, la gestion de la mémoire est optimisée avec un cache L2 plus grand, ce qui atténue cet inconvénient en réduisant les allers-retours vers la mémoire vidéo. Côté performances graphiques, elle fait un bond en avant en termes de ray tracing et de gestion des effets visuels avancés.

Cependant, pour les utilisateurs les plus exigeants, notamment ceux souhaitant jouer en 4K ou sur des jeux très gourmands, ces concessions de mémoire pourraient limiter la performance globale à long terme. Pour la connectique, vous avez de quoi faire avec trois DisplayPort 1.4a et un port HDMI 2.1a, de quoi brancher plusieurs écrans si besoin.

Pour vous aider à faire la configuration idéale, nous vous proposons un guide d’achat des meilleures cartes graphiques Nvidia et AMD du moment, pour partir sur de bonnes bases.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

