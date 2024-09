Ce Chromebook Acer intégrant l’IA de Google est à -48 % à l’occasion des French Days

Le Chromebook Acer CB314-2H est un ordinateur portable fonctionnant sous ChromeOS, donc très rapide et ultra-sécurisé. Pendant les French Days, vous le retrouvez avec 160 euros de réduction.

Un Chromebook comme ce modèle Acer est très prisĂ© par les Ă©tudiants. Pourquoi ? Parce qu’il est pas cher, rapide et sĂ©curisĂ©, au top pour la prise de notes et quelques petits moments de dĂ©tente. Il est d’autant plus intĂ©ressant avec cette super promo qui le place Ă moins de 170 euros pendant les French Days.

Ce qui rend le Chromebook Acer CB314 si intéressant

Il intègre l’intelligence artificielle Gemini de Google

Un processeur adapté à ChromeOS pour une meilleure réactivité

Il pèse seulement 1,5 kg, vous le sentirez à peine

Le très bon petit PC Acer Chromebook CB314-2H coĂ»te 329 euros au moment de sa sortie. Pendant les French Days Amazon, il est affichĂ© Ă 179 euros et si vous n’avez pas dĂ©jĂ utilisĂ© le code promo FD10, il passe mĂŞme Ă 169 euros.

Un ordinateur plus puissant qu’il n’y paraĂ®t

Les Chromebook comme ce modèle sont souvent dĂ©criĂ©s pour leur faiblesse technique. Si on s’arrĂŞte Ă ses caractĂ©ristiques, c’est sĂ»r que ça peut sembler peu puissant : 8 Go de RAM, un processeur MTK MT8183 et surtout, seulement 64 Go de mĂ©moire eMMC. Mais il faut prendre en compte ce qu’il est : un Chromebook.

Soit un système d’exploitation calquĂ© sur celui d’une tablette, avec des apps qui ne pèse que quelques Mo, donc la fiche technique est amplement suffisante. Donc mĂŞme les 64 Go de mĂ©moire sont convenables, mĂŞme si c’est dommage qu’il n’y ait pas de lecteur de carte microSD. Vous profitez par contre d’un bel Ă©cran LCD avec rĂ©troĂ©clairage LED de 14″ qui affiche de la Full HD, non tactile.

Un PC pour travailler de concert avec l’IA Google

L’atout principal du Acer Chromebook 314 CB314-2H-K6CV c’est l’intĂ©gration de Gemini dans ses fonctions. Il s’agit du programme d’intelligence artificielle de Google qui peut vous aider dans vos tâches quotidiennes. Voyez-le comme un moteur de recherche ++ qui va aller chercher des informations pour vous, mais qui peut aussi vous aider dans de nombreux domaines.

Vous n’ĂŞtes pas sĂ»r de l’orthographe d’un texte ? Demandez Ă Gemini de repasser dessus. Vous voulez mettre de l’ordre dans vos notes ? Gemini peut le faire pour vous. Un souci pour comprendre un problème de mathĂ©matiques ? Vous savez quoi faire. Bref, cet outil peut vous aider de nombreuses fois et s’utilise très facilement.

DĂ©jĂ que le Chromebook est un PC très apprĂ©ciĂ© des Ă©tudiants par sa rapiditĂ© et sa fiabilitĂ©, il ajoute une nouvelle corde Ă son arc avec Gemini. Mais gardez en tĂŞte qu’il ne fonctionne pas avec Windows alors si votre Ă©cole, fac ou travail utilise des logiciels propriĂ©taires, vous ne pourrez peut-ĂŞtre pas les lancer dessus.

Il existe de nombreux Chromebooks, avec plus de mĂ©moire, Ă©cran tactile, un « vrai » SSD… Retrouvez-les dans notre guide consacrĂ© aux meilleurs Chromebooks Ă choisir en ce moment.

