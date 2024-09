Motorola Edge 50 Ultra : ce smartphone premium avec effet bois est 100 € moins cher pendant les French Days

Lancé cette année, le Motorola Edge 50 Ultra est décliné en plusieurs modèles, dont celui qui possède un revêtement en bois. Un design qui nous a tapé dans l’Å“il. S’il vous intéresse aussi, sachez que ce smartphone est actuellement proposé à 801 euros au lieu de 899 euros chez Darty et à la Fnac, en ce dernier jour des French Days.

Motorola a récemment lancé sa nouvelle gamme de smartphones, intitulée Edge 50 et qui compte un Pro, un Fusion, un Neo et un Ultra. C’est ce dernier qui nous intéresse particulièrement aujourd’hui, non seulement pour sa fiche technique premium, mais aussi et surtout pour son design assez peu commun : il arbore en effet un dos en bois qui fait son petit effet en main. Un smartphone très original, donc, que l’on trouve d’ailleurs pendant les French Days à un prix plus bas que celui proposé par la marque sur son site officiel.

Les points forts du Motorola Edge 50 Ultra

Un revêtement en bois original sur son dos

Une dalle pOLED de 6,7 pouces + 144 Hz

Une puce Snadragon 8s Gen 3

Une charge de 125 W !

Actuellement affiché à 899 euros sur le site officiel, le Motorola Edge 50 Ultra avec dos en bois est aujourd’hui disponible en promotion à 801 euros chez Darty et à la Fnac.

Un design qu’on ne retrouve pas partout

Difficile de parler du Motorola Edge 50 Ultra sans aborder son design, et plus particulièrement son dos qui possède un revêtement en bois. C’est plutôt unique sur le marché des smartphones, et laissez-nous vous dire qu’il nous a tapé dans l’Å“il. Ce dos en bois est d’ailleurs protégé par différentes strates de résine garantissant sa résistance à l’eau ; le smartphone est en effet étanche (IP68). Et malgré ces couches de résine, la face arrière garde cette texture de bois, et même de parquet que l’on apprécie tant. Bref, un design affirmé et singulier qui devrait en séduire plus d’un.

Concernant le reste de son design, le Motorola 50 Edge Ultra arbore des tranches et coins arrondis, qui promettent une prise en main confortable, et un module photo qui se fond agréablement dans le dos, mais sa légère protubérance pourrait le rendre moins stable posé sur une table. Pour ce qui est de son écran, on a droit à une dalle pOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2 712 x 1 220 pixels et une compatibilité HDR10+. Pour couronner le tout, l’écran offre aussi un taux de rafraîchissement de 144 Hz, soit l’assurance d’une fluidité exemplaire, ainsi qu’une couverture du spectre DCI-P3 de 100 %, ce qui permet de profiter d’une large palette de couleurs sur l’écran.

Un smartphone qui promet de belles performances

Côté performances, le Motorola Edge 50 Ultra intègre une puce Snadragon 8s Gen 3, couplée à 16 Go de RAM et à un stockage généreux de 1 To. Avec une telle configuration, le smartphone devrait gérer sans effort le multitâche et les applications gourmandes en ressources. Côté photo, ce modèle est équipé d’un capteur principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un téléobjectif de 64 Mpx. La marque a également misé sur l’IA, qui va permettre d’optimiser les niveaux de stabilisation des vidéos ou encore le rendu des clichés. Et grâce à Google Photos, vous aurez accès à des outils de retouche par IA comme Magic Eraser et Photo Unblur.

Enfin, le Motorola Edge 50 Ultra renferme une batterie de 4 500 mAh, comme le Motorola Edge 50 Pro, qui devrait vous permettre de tenir facilement une journée avant de devoir passer par la case recharge. Concernant cette dernière, justement, vous aurez sous la main un bloc de 125 W qui promet une charge très, très rapide.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.