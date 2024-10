Une petite tablette d’appoint avec écran 2K à seulement 69 €, pourquoi s’en priver ?

Parce qu’il en faut pour tout le monde et Ă tous les prix, TCL propose une tablette tactile d’entrĂ©e de gamme idĂ©ale pour les personnes qui n’en font pas un usage intensif. Surtout qu’Ă 69 euros au lieu de 149 euros, c’est le deal du jour.

TCL Tab 10 Gen 2 // Source : TCL

Alors que les constructeurs historiques comme Apple et Samsung font la course Ă la performance pour proposer des tablettes tactiles toujours plus puissantes, il y a aussi de petites tablettes comme la TCL Tab 10 Gen 2. C’est un bon point d’entrĂ©e Ă confier aux enfants en voiture ou Ă offrir Ă vos grands-parents pour les connecter Ă Internet.

Ce qu’il faut savoir sur la TCL Tab 10 Gen 2

Mine de rien, elle a un Ă©cran 2K de 10,4″

Elle tourne avec Android 13

MĂ©moire extensible avec une carte microSD de 1 To max

La TCL Tab 10 Gen 2 Ă©tait vendue 149 euros environ Ă sa sortie. Depuis, sont prix fluctue et on la retrouve souvent en dessous de 100 euros. En ce moment chez Cdiscount, elle est Ă 79,99 euros et si vous entrez le code 10DES79 elle passe Ă 69,99 euros jusqu’Ă ce soir minuit.

Une tablette avec un Ă©cran 2K Ă petit prix

Mine de rien, la TCL Tab 10 Gen 2 propose un écran tactile 2K qui affiche 2000 x 1200 pixels, ce qui permet de bien profiter de tous vos contenus multimédias. En plus, elle bénéficie de la technologie NXTVISION pour optimiser les couleurs et ainsi offrir des couleurs plus vives. Les bords de la tablette font 7,7 mm, ce qui, pour cette gamme, est relativement correct. Rien à voir bien sûr avec les modèles haut de gamme qui sont quasiment borderless.

Vous profitez d’Android 13, soit une version relativement rĂ©cente du système d’exploitation, sans aucune surcouche, ce qui vous permet d’installer tout ce que voulez via le Play Store de Google. Ou d’activer les installations depuis les sources externes si vous souhaitez bidouiller un peu avec. La mĂ©moire de base est un peu lĂ©gère : 64 Go, heureusement que vous pouvez ajouter une carte microSD de 1 To maximum pour l’augmenter.

Une petite puissance suffisante pour un usage quotidien

La TCL Tab 10 Gen 2 fonctionne avec le processeur Cortex ARM A53 dotĂ© de 8 cĹ“urs, adaptĂ© Ă la navigation Internet et la consommation de contenus multimĂ©dias. Par contre si vous comptez jouer avec, ça va ĂŞtre compliquĂ©, sauf si vous passez tous les paramètres au plus bas possible, mais ce serait vous gâcher l’expĂ©rience (pour les jeux 3D). Mais si vous comptez passer par l’Ă©mulation de vieilles consoles (jusqu’Ă la PSP tout de mĂŞme), elle tient la route. Ne manque plus qu’une manette Bluetooth et vous ĂŞtes parĂ©.

Cette tablette peut mĂŞme vous servir dans un milieu Ă©tudiant ou professionnel. Avec la fonction Desktop par exemple, vous transformez son interface en version ordinateur, un peu comme si vous utilisiez un Chromebook. Et grâce aux modes extension et duplication d’Ă©cran, vous pouvez afficher le contenu de votre tablette sur un autre pĂ©riphĂ©rique, par exemple pour faire une prĂ©sentation ou un exposĂ©.

Sans oublier un dernier petit avantage : en plus de la carte microSD, vous pouvez mettre une carte Sim dans la tablette pour profiter de votre forfait mobile dessus, et ainsi avoir Internet en itinérance.

Pour comparer la TCL Tab 10 Gen 2 Ă d’autres modèles dans la mĂŞme gamme de prix, vous pouvez consulter notre guide consacrĂ© aux meilleures tablettes tactiles pas chères.

