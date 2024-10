4K, OLED et 144 Hz : ce TV Samsung de 48″ avec 48 % de remise a définitivement tout pour plaire

Le Samsung TQ48S90D est un tĂ©lĂ©viseur connectĂ© 4K de 48″, avec dalle OLED, que vous retrouvez avec une double promotion chez Ubaldi. Le TV passe ainsi de 1 690 euros Ă seulement 879 euros.

Samsung TQ48S90D // Source : Samsung

Aussi bon pour les films et sĂ©ries que les jeux vidĂ©o, le Samsung TQ48S90D permet de vous immerger totalement dans vos contenus multimĂ©dias prĂ©fĂ©rĂ©s. Avec une diagonale de 48″, il peut en plus ĂŞtre installĂ© dans les espaces les plus petits sans pour autant rogner sur les performances. Un vrai plus pour ce modèle OLED qui est accessible avec près de 50 % de remise aujourd’hui.

Ce qu’il faut retenir du Samsung TQ48S90D

Technologie Motion Xcelerator avec fréquence de rafraîchissement à 144 Hz

Compatible HDR 10+ et OTS Lite avec son 2.1

Le Gaming Hub pour jouer sans console

Le prix fort du Samsung TQ48S90D, c’est 1690 euros. Aujourd’hui chez Ubaldi, il est affichĂ© Ă 979 euros. Ça ne s’arrĂŞte pas lĂ puisqu’en ce moment, vous pouvez profiter d’une offre de remboursement de 100 euros. Au final, il vous aura donc coĂ»tĂ© 879 euros.

Au top pour s’immerger dans vos divertissements 4K

Avec son Ă©cran OLED 4K de 48″, ce tĂ©lĂ©viseur offre des images de qualitĂ©, contrastĂ©es et lumineuses. C’est l’avantage d’opter pour la technologie OLED, oĂą les couleurs les plus vives cĂ´toient les noirs les plus profonds. Avec une frĂ©quence de rafraĂ®chissement qui va jusqu’Ă 144 Hz et Ă la technologie FreeSync Premium, c’est un super choix si vous voulez l’utiliser pour jouer Ă la PS5 ou la Xbox.

En plus, vous profitez du Gaming Hub intĂ©grĂ© qui permet de jouer directement sur la TV sans console, simplement avec une connexion internet haut dĂ©bit. Ça fonctionne avec le Cloud gaming, donc si vous avez un compte Xbox ou GeForce Now et l’abonnement qui va avec, il suffit d’une manette reliĂ©e en Bluetooth au tĂ©lĂ©viseur et ça suffit.

Bon, par contre, si vous cherchez une vraie immersion, la taille de l’Ă©cran de 48″ peut sembler un peu limitĂ©e. En plus, le prix de ce modèle peut paraĂ®tre Ă©levĂ©, mĂŞme en promo, surtout si vous ne comptez pas utiliser pleinement ses fonctionnalitĂ©s gaming.

Il a tout ce qu’il faut niveau son et connectivitĂ©

CĂ´tĂ© audio, le Samsung TQ48S90D ne déçoit pas grâce Ă son système Dolby Atmos et la technologie Object Tracking Sound (OTS). Avec lui, le son se dĂ©place en fonction des mouvements des objets Ă l’Ă©cran, c’est assez bluffant Ă l’usage. Vous pouvez Ă©galement associer le tĂ©lĂ©viseur sans fil Ă une barre de son Samsung compatible, pour une qualitĂ© audio amĂ©liorĂ©e : c’est la magie de la fonction Q-Symphony. Sinon, de base, vous profitez d’une puissance sonore de 40W RMS.

Enfin, l’interface Smart TV Tizen intĂ©grĂ©e offre un accès rapide aux principales plateformes de streaming et applications. En plus de ça, vous avez la possibilitĂ© d’utiliser les services TV des opĂ©rateurs sans box, ce qui est une fonction bien pensĂ©e, surtout si le tĂ©lĂ©viseur n’est pas Ă proximitĂ© de ladite box. Sans oublier toute la connectique physique avec les 4 ports HDMI 2.1 compatibles 4K 144 Hz (sur les 4) et les deux ports USB. Un dernier petit warning : l’absence d’un rĂ©troĂ©clairage mini-LED pourrait ĂŞtre perçue comme un manque par rapport Ă certains concurrents qui proposent une luminositĂ© plus Ă©levĂ©e sur des contenus HDR. Mis Ă part ça, elle est totalement recommandĂ©e.

