Potensic ATOM SE : une bonne alternative abordable aux drones DJI, d’autant plus avec 100 € de réduction

Dans ce pack Combo avec le drone ATOM SE de la marque Potensic, vous retrouvez une télécommande, deux batteries et une sacoche de transport. Le tout est affiché à 249 euros au lieu de 349 euros grâce à un coupon sur Amazon.

Potensic ATOM SE // Source : Frandroid

Le drone, c’est l’accessoire ultime du voyageur et du crĂ©ateur de contenu vidĂ©o, pour faire des plans sublimes depuis le ciel et explorer les environs. Problème, ça coĂ»te souvent un bras. C’est pour ça que ce bon plan sur un pack Potensic ATOM SE Ă moins de 250 euros tombe Ă pic : il permet de se faire la main avec un drone qui est beaucoup plus sĂ©rieux qu’il n’y paraĂ®t.

Les avantages du Potensic ATOM SE

Deux batteries pour 62 minutes d’autonomie au total

Un capteur 4K avec stabilisateur ShakeVanish

Une portée de 4 km avec une vitesse max de 16 m/s

Quand il n’est pas en promotion, l’ATOM SE en mode combo avec les deux batteries, la tĂ©lĂ©commande et la sacoche est Ă 349,99 euros. Il est affichĂ© Ă 289,99 euros en ce moment, sans oublier la petite case coupon pour l’avoir dans le panier Ă seulement 249,99 euros. LĂ oĂą un DJI similaire coĂ»terait 438,99 euros.

Un bon point de départ pour démarrer votre carrière de pilote de drone

Vous partez frĂ©quemment en excursion ou en vacances dans des lieux idylliques que vous souhaitez immortaliser sous un autre angle ? Le mieux, c’est d’utiliser un drone pour faire des plans aĂ©riens de toute beautĂ©. DJI a popularisĂ© la pratique, mais d’autres marques comme Potensic proposent leur alternative comme le ATOM SE proposĂ© ici.

Il va vraiment tout ce qu’il faut pour vivre une bonne expĂ©rience, l’idĂ©al pour commencer et dĂ©couvrir cet univers. Pesant moins de 249 g et Ă©quipĂ© d’une camĂ©ra 4K avec stabilisation Ă©lectronique ShakeVanish, il capture de belles images aussi bien en photos ou en vidĂ©os. Avec sa transmission vidĂ©o HD jusqu’Ă 4 km et Ă son autonomie prolongĂ©e de 62 minutes (grâce Ă ses deux batteries de 31 minutes chacune), vous ĂŞtes dans la moyenne du genre.

Des performances qui n’ont pas grand chose Ă envier Ă la concurrence

La radiocommande ergonomique peut accueillir votre smartphone. Vous tĂ©lĂ©chargez l’app qui va avec et pouvez suivre le POV du drone quand il est en vol. Lors de sessions intenses, le mode Sport permet au drone de voler Ă une vitesse de 16 m/s. Par contre, l’absence d’une camĂ©ra stabilisĂ©e sur arceau peut parfois nuire Ă la qualitĂ© des vidĂ©os en cas de vents forts.

Le Potensic ATOM SE se positionne comme une alternative Ă©conomique face aux drones de marques plus Ă©tablies telles que DJI, bien qu’il n’ait pas de toutes les fonctionnalitĂ©s avancĂ©es, comme la camĂ©ra stabilisĂ©e sur trois axes ou une gestion optimale en basse lumière. Pour autant, il propose un GPS intĂ©grĂ© avec fonction de retour automatique au point de dĂ©part. Vous pouvez mĂŞme l’utiliser quand il y a des vents puisqu’il peut voler dans des rafales Ă 25 km/h.

En comparaison, les modèles comme le DJI Mini 2 offrent une qualité d’image plus constante grâce à une meilleure stabilisation, mais à un prix plus élevé. Du coup, là , vous avez une bonne opportunité de vous faire plaisir à un prix quand même contenu.

Si vous n’en ĂŞtes pas Ă votre coup d’essai dans le domaine des drones, vous pouvez retrouver les meilleurs modèles du moment dans notre guide d’achat dĂ©diĂ©.

