Après l’OLED, voici l’ULED avec ce TV 4K de 50″ dont le prix chute sous les 400 €

Avec le téléviseur 50U6NQ, Hisense propose un téléviseur avec la technologie exclusive ULED, que vous retrouvez actuellement avec 183 euros de réduction chez Cdiscount.

50U6NQ // Source : Hisense

Le Hisense 50U6NQ est un téléviseur connecté 4K on ne peut plus classique en termes de taille et de performance. Il se démarque par l’utilisation de l’ULED, une technologie exclusive à Hisense. Un terme marketing derrière lequel se cache une exploitation différente des LED pour un résultat intéressant à l’écran.

En choisissant le Hisense 50U6NQ vous avez

Un téléviseur 4K Dolby Vision HDR10+

Une conception borderless pour laisser le plus de place à l’image

3 ports HDMI pour brancher vos consoles et lecteurs externes

Le Hisense 50U6NQ est un téléviseur que vous retrouviez, à sa sortie, pour 579 euros. Vous avez bien fait d’attendre puisqu’avec le code promo 15DES129 en plus d’une remise immédiate, vous pouvez l’avoir pour 396,59 euros chez Cdiscount.

Mais qu’est-ce que c’est que l’ULED nom de Zeus ?

Alors non, ce n’est pas une faute de frappe, mais plutôt une petite astuce marketing pour se démarquer de la concurrence chez Hisense. Vous connaissez sûrement l’OLED, où chaque pixel émet sa propre lumière et peut donc être allumé/éteint individuellement. L’ULED, ou Ultra LED du coup, utilise la gradation locale. Donc là ce n’est pas un contrôle par pixel, mais par zones sur l’écran. Résultat : les TV ULED sont plus lumineux, plus détaillés et affichent beaucoup de détails.

À vous de voir ce que vous préférez, un contrôle pixel par pixel ou par zone, ce sont deux écoles différentes. Le prix peut aussi jouer pour beaucoup, un TV LED de cette taille-là peut facilement coûter le double. Là, vous avez des résultats quand même satisfaisants, surtout en termes de luminosité. Donc, si vous aimez les images lumineuses, c’est une dalle faite pour vous.

Pour le reste, vous avez un téléviseur classique

Maintenant qu’on a mis en avant ce qui démarque le Hisense 50U6NQ de la concurrence, voici ses autres caractéristiques. Au menu : du classique et de l’efficace avec une fréquence de rafraîchissement native de 60 Hz qui peut être poussée à 120 Hz avec la technologie HSR, très pratique si vous comptez l’utiliser pour du gaming.

Pour la connectique, là aussi, vous avez du grand classique, avec trois ports HDMI 2.1 dont un compatible eARC et deux ports USB pour brancher une clé ou un disque dur et lire vos fichiers persos. D’ailleurs, avec VIDAA U 7.6, vous accédez à toutes vos plateformes de streaming à télécharger, ainsi qu’à d’autres apps pour en personnaliser votre usage.

Si jamais vous n’êtes pas convaincu par l’ULED et que vous avez un budget limité, vous pouvez retrouver une vaste sélection de TV pas chers dans notre sélection dédiée.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.