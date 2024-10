Un robot aspirateur-laveur à moins de 160 €, c’est aussi ça la magie du Prime Day d’Amazon

Le Dreame D9 Max est un très bon robot aspirateur, qui a aussi la capacité de laver les sols. Un modèle que l’on a testé et apprécié, et qu’on a la bonne surprise de voir affiché à 159 euros au lieu de 249 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Qui a dit qu’il était impossible de trouver, sur le marché, des robots aspirateurs intelligents et performants à des prix vraiment raisonnables ? Certaines bonnes références abordables existent bel et bien, à l’image du Dreame D9 Max, qui a obtenu la note de 8/10 lors de notre test grâce notamment à ses performances d’aspiration et à son autonomie généreuse. La bonne nouvelle, c’est qu’il est encore moins cher que d’habitude pendant ce Prime Day, puisqu’on peut le trouver à moins de 160 euros.

Les points forts du Dreame D9 Max

Une navigation efficace

Une bonne puissance d’aspiration

Une autonomie excellente

Initialement proposé à 249 euros, le Dreame D9 Max est aujourd’hui disponible en promotion à 159 euros sur Amazon.

Un appareil soigné et autonome

Le Dreame D9 Max a beau être un robot aspirateur-laveur de milieu, voire d’entrée de gamme, il a tout de même eu droit à des finitions soignées et à une bonne qualité de fabrication, avec en prime une robustesse rassurante. Côté dimensions, le robot mesure 350 x 350 x 96 mm, et sa hauteur de 9,6 cm lui permet de se glisser aisément sous les meubles. Dans ses entrailles, on trouve par ailleurs un grand bac à poussière de 570 mL. Et puisque le Dreame D9 Max n’est pas qu’un robot aspirateur, mais aussi laveur, un module contenant une serpillière peut se clipser facilement sous l’appareil ; un module qui fait aussi office de réservoir d’eau propre que l’on remplit très simplement.

Vous l’aurez peut-être remarqué, mais le Dreame D9 Max n’est pas équipé d’une caméra ou d’un capteur d’obstacle laser, que l’on retrouve bien souvent sur des modèles plus onéreux. Il se contente d’utiliser un télémètre laser pour se déplacer dans le logement, mais heureusement, il s’en sort très bien, que ce soit pour créer des cartes du logement, circuler chez vous ou contourner des meubles. Attention, il faudra éviter de laisser traîner des câbles ou des petits objets au sol, puisque le robot ne peut pas les détecter… et préfère les avaler, comme les saletés qui jonchent vos sols.

Performant et endurant

Avant de faire le net sur vos sols, le Dreame D9 Max, qui est compatible avec l’application de la marque mais aussi avec Mi Home de Xiaomi, va parcourir votre logement pour constituer une carte de celui-ci, qui sera ensuite enregistrée sur l’app. Des murs virtuels pourront être créés ensuite, et les espaces redéfinis si besoin. Notez que le robot peut gérer plusieurs cartes, donc si vous avez plusieurs étages chez vous, c’est parfait. Sur l’app de la marque, vous pourrez également programmer des sessions de nettoyage, choisir la puissance d’aspiration et le débit d’eau à utiliser ou encore lancer le nettoyage dans une pièce choisie. On peut aussi compter ici d’une compatibilité avec Google Assistant et Alexa (même si l’intégration d’Amazon n’est pas très réussie…).

Côté performances, le Dreame D9 Max dispose d’une puissance d’aspiration de 4 000 Pa, soit nettement au-dessus de la moyenne. Avec son rouleau-brosse en caoutchouc et en fils de nylon et sa brosse latérale, il réussit à ramasser la poussière et les autres saletés en un rien de temps, sur les sols durs ou encore le long des plinthes. Un mode boost est disponible pour les tapis fins. Concernant sa serpillière, elle convient mieux pour les petites surfaces peu sales ; contrairement à celle des robots autonomes munis d’une base d’auto-nettoyage, la serpillière du D9 Max ne peut pas se rincer ou se nettoyer en plein ménage, et va donc déplacer la saleté. Enfin, côté autonomie, celle-ci peut atteindre près de 2h30 grâce à une batterie de 5 200 mAh. Même en mode turbo, l’autonomie est excellente.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Dreame D9 Max.

