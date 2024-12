Le Black Friday joue les prolongations avec 350 € de moins sur ce PC portable

NotĂ© 8/10 chez nous, l’excellent Honor MagicBook Pro 16 est un PC portable puissant et relativement compact, que vous retrouvez sur le site de la marque Ă moins de 950 euros.

Depuis que Honor ne soit plus liĂ© Ă Huawei, la marque chinoise a fait son petit bonhomme de chemin avec succès. En tĂ©moigne ce PC MagicBook Pro 16, un ordinateur portable qui vient titiller les MacBook Air sur le terrain de la compacitĂ© alliĂ©e Ă la puissance. Une machine qui propose un Ă©cran 3K IPS de 16″ et, chiffre assez original, 24 Go de RAM. Le MagicBook Pro 16 est clairement Ă usage professionnel, surtout si vous ĂŞtes dans le domaine de l’image ou la vidĂ©o. Vous avez une dernière opportunitĂ© de vous le procurer en promo chez Honor Ă -27%.

Les points forts du Honor MagicBook Pro 16

L’Ă©cran super lumineux 16″ en 3K Ă 165 Hz

La puissance dégagée par le processeur Intel Core Ultra 5 125H

Le combo 24 Go de RAM + 1 To de stockage fonctionne du tonnerre

Alors que nous sommes dans les prolongations du Black Friday chez Honor, le site propose un code promo exclusif pour une ultime réduction : avec le code A5OFF le MagicBook Pro 16 passe à 949,91 euros au lieu de 1299,90 euros.

Honor va droit au but en proposant le meilleur rapport qualité/prix

Avec ce PC portable, Honor s’adresse clairement au plus grand nombre. Que ce soit pour des besoins pros ou persos, un peu moins sur le gaming peut-ĂŞtre : il est tout indiquĂ©. Son tarif peut rebuter mais vous ĂŞtes certain d’avoir du solide qui va vous durer quelques annĂ©es et qui n’aura pas Ă rougir face Ă la concurrence actuelle et celle Ă venir.

C’est aussi une belle alternative aux MacBook qui sont souvent plus chers, pour des dimensions qui se valent. Ce MagicBook Pro 16 mesure 354 x 242 x 19,9 mm pour seulement 1,79 kg. Vous le glissez facilement dans un sac pour l’emmener aussi bien au travail qu’en vacances. Avec ses 10Â h d’autonomie, vous avez largement de quoi faire.

Une fiche technique solide et très peu de défauts

Par oĂą commencer avec ce MagicBook Pro 16 ? Son Ă©cran, le plus flagrant : il affiche de la 3K sur 16″ Ă 165 Hz pour une expĂ©rience super fluide. La fluiditĂ© est en grande partie dĂ» au processeur Intel Core Ultra 5 125H et aux 24 Go de RAM. Sans compter le To de stockage qui permet d’avoir tous vos logiciels et stocker vos fichiers.

C’est un peu dommage que le son crache un peu, que le clavier soit bruyant et que la webcam soit en dessous des standards du marchĂ©, mais c’est clairement une bonne machine. Toute la famille peut y trouver son compte et s’en servir pour ses besoins, grâce Ă sa polyvalence.

Vous pouvez retrouver un avis plus détaillé sur le Honor MagicBook Pro 16 dans le test dédié et ainsi décider si, oui ou non, vous allez craquer.

