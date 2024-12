Avis aux retardataires : voici le TOP 14 des offres Tech avec une livraison garantie avant Noël

Noël c’est dans une semaine et si vous êtes de ceux qui s’y prennent à la dernière!re minute, cette sélection va vous ravir : nous avons regroupé les meilleures offres Tech en promo qui sont livrés pile à temps.



Ça y est, plus qu’une semaine avant Noël et si vous n’avez pas encore fait vos emplettes vous pourrez retrouver ici votre bonheur. En effet, il est encore temps pour vous, chers retardataires, de vous y mettre puisque certains e-commerçants garantissent la livraison avant le 25 décembre. Pour vous aider à faire un chouette cadeau à mettre sous le sapin, nous avons sélectionné de très bons produits Tech en promo, qu’il s’agisse d’une enceinte, d’une console portable ou encore de gadgets et même de smartphones.

Les meilleurs cadeaux Tech à offrir et livrées avant Noël

Echo Pop : la petite enceinte connectée pas chère à mettre sous le sapin

L’Amazon Echo Pop est une toute petite enceinte discrète et colorée d’entrée de gamme dont on a apprécié le design, les micros ou encore l’intégration d’Alexa. La qualité audio laisse toutefois à désirer, mais cette concession est plus facile à accepter quand cette petite enceinte s’affiche à moins de 20 euros.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Les avantages de l’Echo Pop

Un design mignon bien maîtrisé

Des micros efficaces

Une bonne gestion d’Alexa

Initialement à 54,99 euros, l’enceinte Echo Pop se négocie aujourd’hui à seulement à 19,99 euros sur Amazon.

Soundcore Select 4 Go : l’enceinte de poche pratique à transporter avec du pep’s

Avec la Soundcore Select 4 Go, vous avez là une petite enceinte Bluetooth légère, étanche, avec une bonne autonomie et une qualité suffisante pour écouter vos playlists n’importe où, même au bord de la piscine, même si la saison ne s’y prête plus trop.

Soundcore Select 4 Go // Source : site officiel

Que propose la Soundcore Select 4 Go ?

Une enceinte compacte, légère et robuste

Un son stéréo si vous en prenez 2

Une autonomie satisfaisante : 20 heures

De base à 29,99 euros, l’enceinte Bluetooth Soundcore Select 4 Go est aujourd’hui remisée à 21,99 euros sur Amazon.

Kindle 2024 : le plus abordable des liseuses Amazon

Amazon a renouvelé sa gamme de liseuses et sort une nouvelle version de son modèle le plus abordable : La Kindle 2024. Elle gagne en luminosité et en rapidité. C’est le cadeau parfait pour les amateurs de livres, mangas et autres.

Kindle 2024 // Source : Amazon

Pourquoi choisir la Kindle 2024 ?

Jusqu’à 6 semaines d’autonomie avec une seule charge

16 Go de mémoire = des milliers de livres sur la liseuse

L’écran antireflet de 6″ avec éclairage avant réglable

Vendue au départ à 109,99 euros, la Kindle 2024 (avec publicités) voit son prix baisser à 97,99 euros sur le site d’Amazon.

Batterie externe Iniu : l’accessoire indispensable

Les batteries externes sont des accessoires parfaits pour éviter de tomber en rade avec votre téléphone lorsque vous êtes en déplacement. Celle de la marque Iniu par exemple, est un bon allié pour son format poche et sa grande capacité de recharge, le tout pour moins de 20 euros grâce à cette offre.

La batterie externe Iniu plaît pour …

Son format compact, facile à transporter, avec un support de téléphone rétractable

Sa capacité de 10 000 mAh et une puissance de charge de 22,5 W

Ses deux ports USB-A et un port USB-C

Au lieu d’un prix barré à 34,99 euros, la batterie externe Iniu profite de 44 % de remise, et s’affiche maintenant à 19,49 euros sur Amazon.

OnePlus Nord CE 4 Lite

Chez OnePlus, le Nord CE4 Lite vient compléter le catalogue de smartphone milieu de gamme de la marque. Il mise avant tout sur l’autonomie, mais n’oublie pas de proposer une expérience utilisateur fluide avec son écran à 120 Hz. Il a de quoi séduire les petits budgets, d’autant plus qu’il perd 110 euros de son prix.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Le OnePlus Nord CE 4 Lite est recommandable pour…

Pour son écran AMOLED 120 Hz de 6,67″

Ses performances équilibrées

Sa grosse journée intensive d’autonomie

Sortie en 2024, le OnePlus Nord CE 4 Lite est à 329 euros, mais grâce à cette offre Amazon, on le retrouve en promotion à 219 euros.

Samsung Galaxy A16

Seulement six mois après la sortie du Samsung Galaxy A15, la marque sud-coréenne a décidé de lancer, son héritier, le Samsung Galaxy A16, disponible en 4G et en 5G. Une version améliorée avec de bons atouts, comme les six ans de mises à jour dont il profitera. Aujourd’hui c’est la version 4G qui nous intéresse et qui perd 20 euros de son prix.

Samsung Galaxy A16 // Source : Robin Wycke – Frandroid

Les points à retenir du Samsung Galaxy A16 4G

Une dalle Amoled de 6,7 pouces

Six ans de mises à jour !

Une puce MediaTek Helio G99

Lancé à 219 euros, le Samsung Galaxy A16 4G est en ce moment remisé à 199 euros chez Cdiscount.

L’Apple Watch SE (2ᵉ génération) : le ticket d’entrée dans l’écosystème

Déclinaison plus abordable que les traditionnelles Apple Watch Series, l’Apple Watch SE intègre le minimum syndical, mais n’en propose pas moins une expérience quasi-complète et pour pas cher.

Le suivi d’activité sur l’Apple Watch SE est très clair. // Source : Frandroid – Anthony Wonner

Les forces de l’Apple Watch SE (2ᵉ génération)

Une montre soignée avec une myriade de fonctionnalités

Suivi de la fréquence cardiaque excellent et bon suivi GPS

Deux jours complets d’autonomie

L’Apple Watch SE (2ᵉ génération) dans sa version 40 mm et GPS est vendu à 249 euros, mais grâce à 12 % de réduction, on la trouve à 219 euros sur Amazon.

Lenovo LOQ 15IAX9

Avec sa fiche technique, le Lenovo LOQ 15IAX9 offre des prestations solides pour combler les joueurs et joueuses aux budgets restreints. Et, aujourd’hui, les intéressés économiseront 240 euros grâce à cette promotion.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo LOQ 15IAX9

Un écran Full HD de 15,6 pouces à 144 Hz

Une RTX 4050 associée à une puce i5-12450H

24 Go de RAM DDR5 + 512 Go SSD NVMe

Avec un prix barré à 1 099 euros, le PC portable Lenovo LOQ 15IAX9 est en ce moment proposé à 859 euros sur le site Cdiscount.

MSI Claw A1M-042FR : une console plus convaincante à ce prix là

MSI, marque très implantée sur le marché des PC portables gamer, a conçu sa toute première console portable, la MSI Claw A1M. Un modèle qui cherche à concurrencer la Rog Ally, au point d’en copier certains aspects, notamment au niveau de l’ergonomie de la console. Elle n’est pas parfaite, mais elle vaut le détour, surtout avec 250 de remise.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Les atouts de la MSI Claw

Une ergonomie parfaite

Une console sous Windows

Une chauffe très bien maîtrisée

la MSI Claw AM1-043FR sous Intel Core Ultra 5 et avec 512 Go de stockage est actuellement en promotion à 449 euros sur Amazon, au lieu de 699 euros au départ.

Manette Xbox Series : la manette qui fait l’unanimité

Que l’on soit gamer sur Xbox, PC ou sur une autre plateforme, on a toujours besoin d’une deuxième manette en cas de secours ou pour le multijoueur local.

La nouvelle manette Xbox Wireless Controller // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Les aspects positifs de la manette sans fil Xbox Series

Une ergonomie au top !

Une grande polyvalence avec les autres plateformes

Une autonomie de 40 heures avec les piles AA

Au lieu de 59,99 euros habituellement, la manette sans fil Xbox Series (coloris blanc) est en ce moment remisée à 44,95 euros chez Amazon.

MacBook Air M2 : toujours une valeur sûre

Malgré la sortie des MacBook dotés d’une puce M3, les modèles équipés de la puce M2 valent toujours autant le coup, surtout quand leur prix baisse considérablement.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Ce qu’il faut savoir sur le MacBook Air M2

Un design premium

Un sublime écran de 13,6 pouces

Une puissante puce M2

Au lieu de 1 199 euros, le MacBook Air 13 M2 est actuellement en promotion à 949 euros sur Cdiscount.

Panasonic TV-55W80AEZ : un TV qui satisfait les petits budgets

Pour profiter des meilleurs films de Noël et ceux à venir après, vous avez le TV 4K Panasonic 55W80AEZ de 55″ qui fonctionne avec Fire TV, l’écosystème d’Amazon. C’est d’ailleurs sur ce même site qu’il est en promo à -34 %.

Panasonic TV-55W80AEZ // Source : Amazon

Les points forts du Panasonic TV-55W80AEZ

Il est compatible HDR10+, HLG et Dolby Vision

L’interface Fire TV d’Amazon permet d’utiliser Alexa

Un mode spécial gaming avec prise en charge ALLM et VRR

Si vous passez chez Amazon en ce moment, vous avez l’opportunité de commander le Panasonic TV-55W80AEZ pour 499 euros alors qu’il coûte normalement 759 euros.

JMGO PicoFlix Mini

Certaines personnes troquent leur TV contre un vidéoprojecteur pour avoir un « cinéma » miniature à la maison. Si vous voulez en faire partie, le JMGO PicoFlix Mini est idéal : compact, il est capable de projeter une image Full HD jusqu’à 180 pouces et peut fonctionner sur batterie.

JMGO PicoFlix Mini // Source : global.jmgo.com

Quels sont les points forts du JMGO PicoFlix Mini ?

Un vidéoprojecteur au format poche

Capable de filmer en 1 080p jusqu’à 180 pouces

Compatible HDR10 et Google TV aux commandes

Le JMGO PicoFlix Mini est un vidéoprojecteur proposé à 599 euros, mais avec 25 % de remise immédiate, il s’affiche à présent à 449 euros sur le site d’Amazon.

