L’Apple Watch Series 9 (45 mm, Cellular) ne résiste pas aux promotions de Noël et perd 200 € de son prix chez Boulanger

Même avec la sortie de la Series 10, l’Apple Watch Series 9 reste une très bonne montre connectée à conseiller, d’autant plus qu’elle se vend à seulement 399 euros dans sa version Cellular et 45 mm, au lieu de 599 euros de base.

L’Apple Watch Series 9 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

L’année dernière, Apple sortait sa Watch Series 9, une montre connectée avec quelques nouveautés, mais sans grande révolution. La Series 10 a depuis pris la relève, avec un boîtier plus grand, mais plus fin et des nouvelles données de sport et santé. Tout cela n’empêche pas de se tourner vers le modèle de l’an passé, qui propose un bel écran OLED, un OS fluide et des fonctionnalités sportives avancées. Pour ne rien gâcher, elle a l’avantage de coûter 200 euros de moins dans sa version 45 mm et Cellular.

Qu’est-ce qu’on aime de l’Apple Watch Series 9 ?

Son écran lumineux et de très bonne qualité

Son interface fluide

Le suivi efficace du GPS et de la fréquence cardiaque

Vendu au départ à 599 euros, l’Apple Watch Series 9 Cellular + 45 mm se trouve aujourd’hui en promotion à 399,02 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Apple Watch Series 9. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une Apple Watch qui n’innove pas, mais toujours avec de belles finitions

Sans surprise, l’Apple Watch Series 9 possède un boîtier carré (de 45 mm ici), avec un écran bord à bord, et la Digital Crown sur la tranche droite. Un design revu, mais soigné, avec une dalle Oled LTPO de 1,9 pouce, et une définition de 396 × 484 pixels, 326 pixels par pouce. L’écran est de très bonne facture et le mode Always-On est toujours de la partie.

Son écran devient plus lumineux, jusqu’à 2000 cd/m², une valeur qui n’était jusqu’à présent atteinte que par les Apple Watch Ultra. Résultat : elle apporte un confort certain au quotidien. Elle est même capable de descendre jusqu’à une luminosité de 1 cd/m². Pratique pour éviter de vous éblouir en pleine nuit ou dans un endroit sombre.

Des mesures de santé précises et les fonctionnalités sportives sont nombreuses

Elle assure un bon suivi santé et sport grâce à ses nombreux capteurs, dont un GPS très précis, et un cardiofréquencemètre qui s’est révélé particulièrement fiable au cours de notre test. Et pour couronner le tout, Apple a mis l’accent sur la santé mentale avec watchOS 10 et son application Pleine conscience qui permet d’enregistrer régulièrement son état d’esprit avec des exercices de respiration et de réflexion.

La montre connectée d’Apple s’étoffe aussi en matière de fonctionnalités, comme avec le système de Double Tap, et offre de belles performances et une bonne fluidité. Terminons sur son endurance. La Series 9 a pu encaisser 28 heures d’usage avant de tomber à 10 % d’autonomie. Une autonomie convenable qui a été atteinte avec le petit modèle. La version 45 mm, devrait donc tenir un peu plus, mais sans grande différence.

Si vous souhaitez en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Apple Watch Series 9.

Si l’Apple Watch ne convient pas à vos besoins, il existe d’autres références tout aussi intéressantes, c’est pourquoi nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures montres connectées.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.