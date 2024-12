À -30 %, cet écran gamer PC de 27″ (180 Hz et 1 ms) est le deal de fin d’année à ne pas louper

Il n’y a pas besoin de se ruiner pour trouver un écran pc gaming bien équipé : celui de AOC offre une définition QHD sur une dalle de 27 pouces à 180 Hz et coûte à peine 180 euros grâce à cette offre.

AOC Q27G4XD

Dans une configuration gaming, l’écran occupe une place importante. Et l’AOC Q27G4XD dispose de caractéristiques intéressantes pour les joueurs et les joueuses, et particulièrement pour celles et ceux qui s’adonnent aux FPS ou tout autre jeu compétitif qui demande de bons réflexes. Si on le retrouve habituellement aux alentours des 250 euros, cette référence est actuellement 70 euros moins chers.

Pourquoi l’AOC Q27G4XD est un bon moniteur gaming ?

Pour sa dalle de 27 pouces en définition QHD

Pour sa réactivité : 180 Hz + 1 ms

Pour sa compatibilité avec les technologies FreeSync Prem et G-Sync

Avec un prix conseillé à 249 euros, l’écran PC AOC Q27G4XD est disponible en promotion à 179 euros sur le site d’Amazon.

Une dalle en 1 440p : le sacro-saint des gamers

Visuellement, cet écran ressemble à la plupart des moniteurs. L’AOC Q27G4XD opte pour un look ordinaire, mais qui est réussi avec de fines bordures misant sur un aspect à la fois sobre et robuste.

C’est un moniteur qui se montre peu encombrant sur un bureau avec sa dalle IPS de 27 pouces. Elle dispose d’une définition QHD de 2 560 x 1 440 pixels, une résolution très appréciée des joueurs et joueuses PC. Vous bénéficierez ainsi d’une qualité d’image excellente avec des couleurs vives et bien détaillées. Et il prend même en charge l’HDR 400, qui permet d’obtenir un rendu graphique optimal et réaliste.

Très réactif pour assurer la victoire

Tout est pensé pour offrir une excellente expérience de jeu sur cet écran, notamment avec son temps de réponse de seulement 1 milliseconde, idéal pour toujours être au bon timing dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et jamais louper sa cible. Ce n’est pas tout, ce modèle offre aussi un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz, pour un gain de fluidité non négligeable.

Pour vous assurer un gameplay agréable dans toutes les situations, ce moniteur est également équipé de la technologie AMD FreeSync et Nvidia G-Sync. Résultat : vous avez des images nettes, pour éviter les problèmes liés aux déchirures et saccades de l’image lors d’une partie. Pour finir, la connectique vidéo se compose, deux entrées HDMI, un Displayport et une sortie audio.

Si vous voulez comparer le moniteur d’AOC avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC gamer.



