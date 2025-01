Darty brade à -40 % cette puissante barre de son JBL, une affaire en or des soldes d’hiver

Compacte et puissante, la JBL SB650 est une barre de son idéale pour un téléviseur. Compatible Bluetooth, elle se transforme en enceinte traditionnelle pour diffuser de la musique depuis un smartphone. Durant les soldes d’hiver, elle voit son prix chuter chez Darty : au lieu de 249 euros, elle est affichée 149 euros.

Sortie l’été dernier, la barre de son JBL SB560 se présente comme un modèle milieu de gamme. Dotée d’un caisson de basses sans fil de 5,25 pouces, offrant une puissance de 250 watts et intégrant la technologie Dolby Audio, elle propose une expérience sonore immersive. Le tout pour un prix abordable. Mais à l’occasion des soldes d’hiver, elle devient encore plus intéressante chez Darty grâce à une baisse de prix de 100 euros.

La JBL SB560 en trois points

Design élégant et compact

Connectivité étendue

Expérience sonore immersive grâce à un son surround virtuel

Au lieu de 249 euros, la JBL SB560 est aujourd’hui disponible en promotion à 149 euros chez Darty, durant les soldes d’hiver.

Performances audio immersives

La barre de son JBL SB560 possède de solides arguments en termes de qualité sonore pour un appareil de cette gamme. Avec ses haut-parleurs optimisés et son système audio puissant, elle assure un son riche, clair et équilibré. Le son enveloppant produit par cette barre de son transforme l’expérience visuelle en un véritable spectacle acoustique, que vous regardiez un film d’action ou écoutiez de la musique. À cela s’ajoute un système de basses profondes qui renforce l’immersion.

Dotée de la technologie de sonorisation surround virtuelle, la JBL SB560 permet d’enrichir l’expérience audio qu’elle propose sans avoir à installer des haut-parleurs supplémentaires. Elle offre ainsi un son surround immersif, tout en restant pratique et facile à utiliser.

Une connectivité accrue

Conçue pour s’intégrer harmonieusement dans divers environnements, la JBL SB560 présente un design épuré et moderne, que ça soit dans un salon ou dans une chambre à coucher. Avec ses lignes épurées et ses matériaux de qualité, cette barre de son ne se contente pas d’améliorer l’expérience audio, elle ajoute également une touche de sophistication à votre décor. Sa finition soignée et ses dimensions équilibrées permettent de l’installer facilement devant un téléviseur, sans créer de pollution visuelle.

Mais la JBL SB560 n’est pas qu’une barre de son esthétique. Grâce à sa connectivité étendue et sa facilité d’utilisation, l’appareil se transforme rapidement en enceinte connectée via Bluetooth. Il est en effet très simple d’y connecter son smartphone pour y diffuser sa musique et profiter de la qualité sonore de la barre de son. Elle dispose d’entrées HDMI et optiques, offrant une compatibilité avec une large gamme de téléviseurs et autres appareils multimédia. La configuration est simple et rapide, et une fois connectée, la barre de son se pilote sans effort via une télécommande intuitive.

