La souris officielle d’Apple est enfin de retour à prix réduit sur Amazon pendant ces soldes

Légère et originale, la Magic Mouse d’Apple est une souris sans fil dénuée de bouton physique. C’est aussi un accessoire particulièrement onéreux, mais pendant les soldes d’hiver, son prix passe de 85 euros à 67 euros sur Amazon.

Dévoilée il y a 15 ans, la souris Apple Magic Mouse est un accessoire bien connu des adeptes de la marque à la Pomme. Elle se différencie notamment par le design particulier de sa coque, qui ne comporte aucune molette ni autre bouton physique ; un gros atout, qui n’éclipse toutefois pas les petits défauts de cet accessoire, parfois critiqué pour son système de recharge peu pratique. La souris d’Apple pourrait cependant faire peau neuve, mais en attendant une possible mise à niveau, l’actuelle est, pendant les soldes, heureusement bien moins chère que d’habitude grâce à une réduction de 21 %.

C’est quoi, l’Apple Magic Mouse ?

Une souris fine sans aucun bouton physique

Une surface Multi-Touch pratique

Un accessoire rechargeable via USB-C

Auparavant proposée à 85 euros, l’Apple Magic Mouse est aujourd’hui affichée à 67 euros sur Amazon.

Une souris qui se démarque de la concurrence

L’Apple Magic Mouse est une souris sans fil fine, légère (99 g seulement) et élégante avec sa surface blanche, brillante et totalement plate. Vous l’aurez sûrement remarqué, mais cet accessoire ne comporte justement aucun bouton physique ou de molette au centre de sa coque, contrairement à la plupart des souris que l’on trouve sur le marché. En effet, elle est recouverte d’une surface tactile dite « Multi-Touch », qui permet de réaliser diverses tâches (faire défiler le contenu d’un document ou d’une page web, balayer d’une page à un autre…) très simplement, en glissant le bout de ses doigts dessus.

La manipulation peut être déroutante au début de l’utilisation, mais on s’adapte très vite. Cette souris est par ailleurs davantage adaptée aux mains pas trop grandes, en raison de son allure assez mince. Autrement, la Magic Mouse se connecte automatiquement aux appareils Apple (Mac avec macOS 15.1 ou version ultérieure, iPad avec iPadOS 18.1 ou version ultérieure) grâce au Bluetooth.

De l’USB-C, mais un système de recharge peu commode

La Magic Mouse d’Apple est également livrée avec un câble de charge USB‑C qui permet de la recharger, la souris étant un modèle sans fil qui fonctionne sur batterie. Son système de recharge fait d’ailleurs partie de ses points faibles. Le port USB-C (et non plus Lightning, heureusement) de recharge se situe effectivement sous la souris, ce qui nous empêche de l’utiliser pendant sa charge.

Cette configuration est donc peu pratique, et on aimerait que la firme californienne puisse la corriger. Côté autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation d’un mois avant de devoir passer par la case recharge. C’est peu, et on souhaiterait, là encore, un effort de la marque pour augmenter cette endurance.

