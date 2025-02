Ce puissant laptop avec écran OLED + Intel Core Ultra 7 voit son prix chuter de 200 € chez Boulanger

Si vous avez loupé le coche des soldes, pas de panique, il y a toujours de bonnes affaires à saisir, comme ce laptop Asus. Ce modèle équipé d’un Core Ultra 7 et un SSD de 1 To perd 200 euros de son prix chez Boulanger.

Asus Zenbook 14 OLED UX3405 // Source : asus.com

Si vous souhaitez renouveler votre ordinateur portable qui cumule les bugs et ralentissements, vous pouvez sans hésiter vous tourner vers la gamme Zenbook d’Asus. Cette série mise sur un châssis fin, tout en proposant des composants de haut niveau. Ici, par exemple, le modèle UX3405 est animé par un processeur Intel Core Ultra 7, de quoi offrir de bonnes performances au quotidien. Si vous êtes intéressés, sachez qu’il coûte 200 euros de moins aujourd’hui et passe sous les 1 000 euros.

Les forces de l’Asus Zenbook 14 OLED (UX3405)

Un design soigné et léger

Une dalle Oled de 14 pouces en FHD

Une configuration solide : Intel Core Ultra 7 155H + 16 Go RAM + 1 To SSD

Avec un prix barré à 1 199 euros, l’ordinateur portable Asus Zenbook 14 OLED (UX3405) est désormais remisé à 999,99 euros sur le site Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Asus Zenbook 14 Oled (UX3405). Le tableau s’actualise automatiquement.

Le bon compagnon pour les utilisateurs nomades

L’Asus Zenbook 14 OLED (UX3405) jouit de belles finitions, on a des lignes discrètes avec sa coque au coloris bleu nuit du plus bel effet. La finesse est au rendez-vous, avec moins de 15 mm d’épaisseur et un poids de seulement 1,2 kg. Cette machine est donc parfaite pour les utilisateurs nomades, et sera facile à transporter lors de vos déplacements. Son châssis s’accompagne de deux ports Thunderbolt 4 USB-C, un port HDMI 2.1, un port USB 3.2 Gen 1 Type-A et une prise jack audio.

Concernant l’écran, ce laptop d’Asus profite d’une dalle Oled avec une définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels). On profite des noirs profonds et des contrastes infinis, l’écran est bien calibré et ne pèche que par une luminosité un peu limitée. Que ce soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries, la qualité d’image est au rendez-vous.

Performant et endurant, tout ce que l’on attend d’un bon laptop

Avec son corps fin, il en a sous le capot. Il dispose d’un Intel Core Ultra 7 155H couplé à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, le ZenBook a du répondant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique, mais aussi la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.). Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 1 To au format NVMe, qui permet d’héberger une grande quantité de data, mais aussi d’apporter une dose de réactivité bienvenue au système et réduire le temps de chargement et le temps de démarrage.

L’autonomie n’a pas été mise de côté non plus. Ce modèle est équipé d’une batterie de 75 Wh qui offre 15 heures d’utilisation, selon le constructeur. Cette donnée est amenée à varier en fonction de votre utilisation, mais il n’aura aucun mal à tenir la journée. Bien équipé pour vous laisser travailler loin d’une prise, il dispose en plus de la charge rapide 65 W pour récupérer plus rapidement des pourcentages : 60 % en 49 minutes.

Obtenez plus de détails dans notre test sur l’Asus Zenbook 14 OLED (UX3405).

Si votre budget est plus restreint, il existe de bonnes références à des prix plus abordables. Pour cela, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleurs ordinateurs portables à moins de 500 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.