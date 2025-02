La version 256 Go de l’excellent Google Pixel 8a profite d’une remise inédite sur Amazon

Dans le catalogue actuel de Google, le Pixel 8a est le plus abordable des smartphones de la marque. Un bon smartphone testé et approuvé par nos soins, dont le prix est nettement plus intéressant aujourd’hui dans sa version 256 Go après 26 % de remise.

Google Pixel 8a // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Le Pixel 9a a beau ne pas avoir été présenté, il semble ne plus avoir de secret pour la presse. En attendant sa sortie, si vous souhaitez vers un Pixel abordable, le 8a reste une bonne option. Il emprunte le Tensor G3, l’écran 120 Hz et les 7 ans de mise à jour de son aîné, le Pixel 8. Aujourd’hui, sa version 256 Go devient plus accessible après 160 euros de remise.

Les 3 bonnes raisons de craquer pour le Google Pixel 8a

Un écran 120 Hz bien calibré et lumineux

Aussi performant qu’un Pixel 8

7 ans de mises à jour avec les fonctions Google AI

Lancé à 609 euros dans sa version 256 Go, le Google Pixel 8a est en ce moment affiché au prix de 449 euros sur Amazon, soit 26 % de remise immédiate.

Le design du Pixel 8, en plus arrondi

Le Pixel 8a reprend les lignes de son aîné et abandonne les angles prononcés de la série Pixel 7 pour proposer des angles bien plus ronds que ceux du Pixel 8. Malgré son dos en plastique, on a tout de même droit à une finition mate qui est du plus bel effet. Et grâce à sa petite taille, il tombe parfaitement dans la paume de la main.

L’évolution continue côté écran, avec le passage au 120 Hz pour une fluidité exemplaire. Son écran Oled en FHD+ bien calibré est agréable à consulter, même en extérieur. Il est aussi doué en photo : les clichés sont détaillés, avec une colorimétrie juste, et le zoom numérique x8 est bluffant. Seuls les modes nuit et portrait posent quelques difficultés, mais rien qui n’entache vraiment l’expérience.

Quelques concessions à prendre en compte

Côté performance, le Pixel 8a est animé par la puce Tensor G3 qui se montre aussi véloce que celui de son aîné. Ce n’est pas le plus puissant du marché, mais il est à l’aise dans toutes les tâches et surtout profite des optimisations de Google pour fonctionner parfaitement avec Android. Mais le plus intéressant est l’aspect logiciel : 7 ans de MAJ, les fonctions IA de Google et de Gemini Nano.

Enfin, le 8a ne corrige pas les points noirs de son prédécesseur… et c’est pourquoi nous ne lui avons pas accordé la note de 9/10. On aurait apprécie une amélioration côté autonomie et charge rapide. Ici, il peut tenir un peu plus d’une journée d’autonomie avec un usage classique, mais on manque de sérénité pour une utilisation plus active. Limitée à 18 Watts, la charge est bien trop lente par rapport à la concurrence.

Découvrez plus d’informations dans notre test sur le Google Pixel 8a.

