Honor Magic 7 Pro : ce bon smartphone haut de gamme de 2025 est déjà en promo à -30 %

Même pas deux mois séparent la sortie du Honor Magic 7 Pro de cette forte promotion sur le site officiel de la marque, où vous pouvez le commander avec 400 euros de réduction.

Le Honor Magic 7 Pro est sorti le 25 janvier 2025. Et pendant une semaine, moins d’un mois après sa sortie, vous pouvez le commander avec plus de 30 % de rĂ©duction grâce Ă cette offre sur le site officiel. Une bonne occasion de se procurer un smartphone haut de gamme on ne peut plus rĂ©cent et bĂ©nĂ©ficiant d’une puce puissante : la Snapdragon 8 Elite. Avec elle, aucune tâche n’est insurmontable, mĂŞme les plus gourmandes. Ça a forcĂ©ment un impact sur son autonomie, mais vous avez lĂ le digne successeur du Honor Magic 6 Pro.

Les points forts du Honor Magic 7 Pro

Un design plus fin et des lignes plus douces

Un Ă©cran OLED LTPO 120 Hz de 6,8 pouces qui en jette

La puce Snapdragon 8 Elite

Normalement, un Honor Magic 7 Pro de ce calibre coûte 1299,90 euros. Mais en ce moment, si vous récupérez le coupon de 300 euros et que vous optez pour le bonus reprise de 100 euros, il tombe au minimum à 899,99 euros, et ça directement sur le site officiel de la marque.

Un smartphone qui revoit légèrement sa copie

Le Honor Magic 7 Pro est une Ă©volution naturelle du Honor Magic 6 Pro, auquel il reprend pas mal d’Ă©lĂ©ments. Ă€ commencer par une face avant identique, comprenant un Ă©cran OLED LTPO de 6,8 pouces avec un poinçon central plutĂ´t large car il comprend deux camĂ©ras. Comptez 162,17 x 77,10 x 8,80 mm pour 223 g lĂ oĂą son prĂ©dĂ©cesseur faisait 162,5 x 75,8 x 8,9 mm pour 225 g. Une baisse de poids insignifiante alors que la batterie de 5 600 mAh est remplacĂ©e par une de 5 270 mAh.

L’Ă©cran, pour revenir Ă lui, propose trois dĂ©finitions : Base (2100 x 960 pixels), Standard (2450 x 1120 pixels) et ÉlevĂ©e (2800 x 1280 pixels) avec forcĂ©ment un impact sur l’autonomie du smartphone. Le taux de rafraĂ®chissement dynamique de 120 images/seconde est lĂ pour assurer le cĂ´tĂ© fluiditĂ©, et le rĂ©sultat est convaincant. Il aurait pu faire un petit effort sur la luminositĂ© (1725 nits en HDR) car certains concurrents font mieux, mais ça reste parfaitement lisible.

L’IA s’invite dans le Honor Magic 7 Pro

L’IA est de toutes les fĂŞtes en ce moment, c’est donc tout naturellement que vous la retrouvez dans le Magic 7 Pro. Traduction automatique, recherche Ă partir d’un texte ou encore Portail Magic qui vous suggère l’app la plus appropriĂ©e en fonction du contenu sĂ©lectionnĂ©. Merci Magic OS 9, Android 15, les cinq ans de mises Ă jour majeures et les six ans de mises Ă jour de sĂ©curitĂ© garantis.

Niveau puissance, il se pose lĂ . Avec la puce Snapdragon 8 Elite, il se hisse au niveau du Rog Phone 9 Pro ou du Realme GT7 Pro, vous pouvez faire tourner absolument n’importe quel jeu ou application gourmande sans qu’il bronche un seul instant. Surtout qu’avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, vous ĂŞtes Ă l’aise.

Enfin, pour les photos, vous avez trois capteurs de 50, 50 et 200 Mpx, avec un tĂ©lĂ©objectif toujours plus fin. Peu de choses Ă lui reprocher de ce cĂ´tĂ©-lĂ , contrairement Ă l’autonomie qui n’est pas au beau fixe. Comme on l’a dit, la batterie est moins puissante et ça se ressent. Vous pouvez quand mĂŞme compter dessus pour une grosse journĂ©e en utilisation intensive. Heureusement, la charge rapide 100 W vient le remettre d’aplomb et il est mĂŞme compatible charge sans-fil 80 W.

Plus d’informations vous attendent dans notre test complet du Honor Magic 7 Pro.

