Le tout récent Xiaomi Poco X7 Pro, édition Iron Man, est d’ores et déjà moins cher

Avis aux fans de Marvel. Le dernier-né de la gamme Poco de Xiaomi, le smartphone gaming Poco X7 Pro, existe aussi dans une version qui adopte les couleurs d’Iron Man. Un modèle original et collector que l’on trouve en ce moment à 331 euros au lieu de 399 euros sur AliExpress.

Dévoilé par Xiaomi en marge du CES 2025, le Poco X7 Pro a rejoint le catalogue des smartphones gaming de la marque aux côtés du Poco X7. L’une des versions de ce modèle performant va très probablement attirer l’attention des fans de Tony Stark et de son armure légendaire. Oui, Poco a bien noué un partenariat avec Marvel pour présenter un Poco X7 Pro édition Iron Man, et en ce moment, cette référence ne dépasse pas les 350 euros.

Les points essentiels du Poco X7 Pro

Un design 100 % Iron Man

Une dalle AMOLED compatible Dolby Vision

De belles performances gaming

Au lieu de 399 euros, le Xiaomi Poco X7 Pro édition Iron Man (12 + 512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 331 euros sur AliExpress.

Un smartphone en armure

Comme vous l’aurez remarqué, le Poco X7 Pro édition Iron Man reprend les codes de l’armure du héros Marvel, avec son dos rouge sur lequel apparaissent son casque et le fameux réacteur Arc qui a maintenu Tony Stark en vie. Un étui de protection semblable à une armure est même fourni avec le smartphone, et une interface personnalisée 100 % Iron Man est même proposée par l’appareil une fois allumé. Concernant le reste de son design, le Poco X7 Pro présente, comme la version classique, une face et un dos plats, un bloc optique pas trop épais et compact, ainsi que du Corning Gorilla Glass 7i pour protéger l’écran et même une certification IP68 bien rassurante.

Côté écran, on a droit à une dalle AMOLED de 6,67 pouces, qui affiche une résolution de 2 170 x 1 220 pixels et propose un taux de rafraîchissement dynamique de 60 Hz ou 120 Hz. L’écran offre même une palette de couleurs bien étendue puisqu’il couvre 109 % du spectre DCI-P3. Cerise sur le gâteau, la dalle est certifiée HDR10+ et Dolby Vision, mais pour profiter pleinement de ces technologies, mieux vaut être dans le noir.

Pas doué pour sauver le monde, mais taillé pour le jeu

Le Poco X7 Pro tourne par ailleurs sous HyperOS 2.0, associé à Android 15. Son interface est épurée, agréable à l’usage, et bénéficie de petites fonctionnalités pratiques au quotidien. Sans oublier la présence de l’intelligence artificielle (traduction et sous-titres en temps réel, aide à la rédaction, Gemini, retouche d’image…), bien utile. Dans les entrailles du Poco X7 Pro, se niche le nouveau SoC MediaTek Dimensity 8400 Ultra, qui promet une haute puissance. Épaulée par un GPU Mali-G720, 12 Go de mémoire vive en LPDDR5X et 512 Go de stockage, cette puce permet de rendre Android très fluide, d’éviter les ralentissements et de lancer les applications très rapidement.

Le gaming est aussi à l’honneur : dans Fortnite en mode Épique, le framerate est stable à 59-60 fps. Toutefois, la chauffe est bien présente, rendant l’usage un peu désagréable si vous jouez plus de 15 à 20 minutes… Côté photo, le Poco X7 Pro est doté de seulement deux capteurs, un principal grand-angle de 50 Mpx et un ultra grand-angle de 8 Mpx. Contrairement à ce qu’on voyait sur le X6 Pro, le capteur macro est absent, mais ce n’est pas une grosse perte. On aurait tout de même aimé qu’il soit remplacé par un téléobjectif, tout comme un capteur plus riche en pixels pour l’ultra grand-angle, qui est anecdotique, de jour comme de nuit. Le capteur principal s’en sort mieux. Enfin, avec une batterie de 6 000 mAh, l’autonomie atteint à peine 15 à 16 heures avec un usage classique. On s’attendait à mieux. On se console heureusement avec la charge rapide 90 W.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Poco X7 Pro.

