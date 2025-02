Cette puissante tablette gaming avec écran 165 Hz et Snapdragon 8 Gen 3 est à un excellent rapport qualité-prix : moins de 500 €

Envie d’une tablette Android aussi à l’aise pour le divertissement que pour le gaming ? La Lenovo Legion Tab 3rd Gen est une bonne option. En ce moment, elle est même moins chère et passe de 549 euros à 499 euros.

Lenovo Legion Tab 3rd Gen // Source : Boutique officielle

Les tablettes Android sont nombreuses sur le marché, et beaucoup sont mieux équipés qu’auparavant. C’est le cas par exemple de la Legion Tab 3rd Gen de Lenovo. Cette ardoise tactile fait peu de concessions et opte pour un Snapdragon 8 Gen 3, un processeur puissant qui assure de bonnes performances. Si vous souhaitez l’acquérir, sachez qu’en ce moment elle profite de 10 % de remise.

Quels sont les avantages de la Lenovo Legion Tab 3rd Gen ?

Sa dalle de 8,8 pouces en définition 2,5K à 165 Hz

Ses excellentes performances avec le Snapdragon 8 Gen 3

Sa charge rapide de 68 W

Avec un prix barré à 549,01 euros, la tablette Lenovo Legion Tab 3rd Gen est désormais proposé à 499,01 euros sur le site de la marque.

Une tablette soignée ultra-fluide

La gamme Legion de Lenovo est généralement dédié pour le jeu, et pourtant la Tab 3rd Gen choisit une apparence plutôt minimaliste et élégante avec des bords affinés et un dos en métal brossé qui fait son effet. Elle s’équipe d’un écran LCD de 8,8 pouces affichant une définition 2,5K (2 560 x 1 600 pixels). Pas d’OLED, mais la qualité d’image est au rendez-vous.

Là où Lenovo frappe fort, c’est en proposant un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 165 Hz. L’assurance d’avoir une expérience de navigation plus agréable et des animations plus fluides. La marque a tenu à rendre un appareil pratique, et avec ses 350 g bien répartis et ses 7 mm d’épaisseur, l’ardoise de Lenovo peut facilement s’utiliser à une main et être emmenée partout avec soi sans difficulté.

Des performances de haute volée

Côté performance, la Legion Tab 3rd Gen renferme la puce Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, couplée à 16 Go de RAM. Avec une telle configuration, tout est fluide : les animations s’enchaînent sans aucune latence, tout s’exécute rapidement. Elle est mesure de faire tourner des jeux 3D sans grandes difficultés. Vous allez pouvoir y installer un tas d’applications et de jeux gourmands, comme Fortnite. D’ailleurs, il sera possible d’y ajouter une manette Bluetooth, pour jouer plus confortablement, notamment si vous passez par un service de cloud gaming comme GeForce Now ou encore xCloud.

Pour tenir la cadence, l’appareil embarque une batterie de 6 550 mAh. Si n’avons pas eu l’occasion de tester son endurance, l’ardoise devrait tenir une bonne journée, mais attention à ne pas avoir une utilisation trop intensive. Là où elle tire un grand avantage, c’est avec sa charge de 68 W qui permet de faire le plein de la batterie rapidement.

Si ce modèle ne vous a pas convaincu, il existe d’autres références abordables sur le marché qui pourraient vous intéresser : nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.