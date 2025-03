La PlayStation 5 Slim est moins chère que d’habitude avec ce nouveau pack Astro Bot

Si vous n’avez pas encore PlayStation 5, ces deux offres sont là pour vous mettre le pied à l’étrier d’une bien belle façon. Vous avez la console Slim avec lecteur + le jeu Astro Bot + Forspoken à 499 euros et la version Digital (sans lecteur) à 399 euros (avec seulement Astro Bot).

La PlayStation 5 n’a plus rien à prouver dans le domaine des consoles de salon. Certes, elle est légèrement moins puissante que sa concurrente directe, la Xbox Series X, mais elle a de sérieux atouts à faire valoir. Notamment sa manette DualSense qui offre une meilleure immersion dans les jeux, une configuration facilement évolutive et personnalisable. En plus, des exclusivités Xbox vont bientôt arriver sur PlayStation, comme l’excellent Forza Horizon 5, par exemple. C’est l’occasion ou jamais de s’équiper avec cette offre Fnac où la console Slim avec lecteur + Astro Bot + Forspoken est à 499,99 euros. La PS5 Slim Edition Digital avec Astro Bot, elle, est à 399,99 euros.

Les points forts du pack PS5 Slim + Astro Bot

Astro Bot : le jeu est un bijou de plateforme et une porte d’entrée formidable à la console de Sony

Le retour haptique et les gâchettes adaptatives de la manette DualSense

La version Digital peut évoluer en achetant un lecteur compatible

La PS5 Slim standard, seule, coûte 549,99 euros. Astro Bot est vendu 69,99 euros sur le Store et Forspoken est à 19,99 euros sur le site de Fnac. Tout ce beau monde devrait coûter 639,97 euros, mais passe à 499,99 euros en ce moment.

Quant à la PS5 Slim Edition Digital, elle coûte 449,99 euros, ce qui la met à 529,98 euros avec Astro Bot. Sauf là, où elle est à 399,99 euros dans ce pack chez Fnac. Étant dépourvue de lecteur disque, vous n’avez en revanche pas d’exemplaire de Forspoken offert si vous optez pour celle-ci.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la PS5 Slim Standard et la PS5 Slim Digital. Le tableau s’actualise automatiquement.

La PlayStation 5 Slim, avec ou sans lecteur ?

La PlayStation 5 suit la trajectoire des générations d’avant. Sony a sorti la console classique, déclinée en version avec et sans lecteur. Puis est venue la version Slim, dont il est question ici, légèrement plus petite et légère (mais toute aussi puissante), elle aussi en deux versions. Enfin, la PS5 Pro est arrivée sur le marché, en version Digital uniquement, ultra-puissante, mais uniquement en version sans lecteur.

Vous avez donc ici l’occasion de vous procurer la PS5 Slim, avec ou sans lecteur, sachant qu’il est possible de le rajouter après. Seul petit problème : celui-ci disparaît des étals dans les minutes qui suivent son apparition, il faut donc être vif. Avec la console, vous recevez une manette DualSense, indispensable pour jouer, et une version d’Astro’s PlayRoom (le jeu juste avant Astro Bot, lui aussi fourni).

Deux, voire trois jeux pour se lancer dans le grand bain

Sur toutes les consoles PlayStation 5, vous avez Astro’s PlayRoom. Il s’agit d’un petit jeu de plateforme qui retrace l’Histoire de PlayStation tout en vous faisant découvrir les capacités de la PS5 ainsi que de sa manette. Un vrai petit bonbon qu’il faut voir comme un apéritif pour Astro Bot, le jeu offert avec ce pack. Vous y retrouvez le petit robot Astro (rien à voir avec l’œuvre de Tezuka) qui va explorer plusieurs galaxies pour sauver ses congénères.

Certains bots reprennent le look de personnages de jeux emblématiques de la PlayStation. Sans compter qu’il y a une, si ce n’est plusieurs idées de gameplay par niveau. Un excellent jeu, récompensé plusieurs fois, qui ne déçoit pas. Enfin, si vous optez pour la version Standard de la PS5, vous avez Forspoken d’offert (il faut le rajouter au panier), un jeu d’action/aventure dans un monde magique. Les critiques sont plus mitigées sur ce titre, mais il se laisse parcourir sans déplaisir.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la PlayStation 5 Slim, notamment au niveau de ses spécificités techniques, vous pouvez consulter notre test complet qui couvre les deux versions, avec et sans lecteur.

Et si vous cherchez de l’aide pour choisir une console de salon, vous avez notre guide dédié à votre disposition.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.