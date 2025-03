Le boitier Reflex Canon EOS 90D profite des ventes de printemps avec 250 € de réduction

Si vous aimez la photographie et que vous souhaitez vous lancez avec du bon matériel, le boitier nu Canon EOS 90D est affiché à 1 099 euros sur Amazon, contre 1 349 euros habituellement.

Le boitier Canon EOS 90D est un produit sur le marché depuis 2019. Cela fait six ans qu’il est dans le paysage et c’est un grand classique : il a su traverser les années en continuant d’offrir une proposition solide. Avec son écran tactile orientable, ses fonctions WiFi, Bluetooth et la possibilité de capturer de la 4K, vous avez là de quoi faire de bonnes photos, à condition d’avoir l’objectif qui va avec. Vous pouvez profiter des 250 euros de remise grâce aux ventes flash sur Amazon pour vous équiper en conséquence.

Les points forts du Canon EOS 90D

Un autofocus très rapide

La tropicalisation : il résiste aux intempéries

Un appareil 32,5 Mpx

On ne va pas se mentir, un bon appareil photo coûte cher. Comme ce Canon EOS 90D en boitier nu, qui coûte 1 349 euros. Sauf en ce moment où vous le retrouvez à 1 099 euros sur Amazon.

Canon EOS 90D : un reflex performant pour tous les photographes

Le Canon EOS 90D est un reflex numérique équipé d’un capteur APS-C de 32,5 Mpx. C’est une vraie évolution par rapport à l’EOS 80D, avec un design plus ergonomique et des fonctionnalités améliorées. Le boîtier est léger, bien qu’il conserve une prise en main solide avec sa poignée marquée. L’écran tactile orientable est un atout pratique pour la prise de vues sous divers angles, notamment en mode Live View. On regrette juste que la finition plastique du boîtier laisse procure une sensation de légèreté qui peut sembler un peu creuse.

Le viseur optique, quant à lui, couvre 100 % du champ de vision, avec un grossissement de 0,95x pour une visée claire et nette. C’est un avantage majeur si vous préférez utiliser la visée optique. Néanmoins, l’interface de commande reste classique et pourrait ne pas séduire les plus habitués aux interfaces plus modernes de certains concurrents.

Des performances et un autofocus rapides

Cet appareil photo se distingue par sa réactivité et son autofocus rapide grâce à son processeur DIGIC 8 et ses 45 collimateurs croisés. Il excelle en rafale (10 images par seconde) et en suivi de sujets, avec des fonctionnalités utiles comme la détection des visages et des yeux. Cependant, son autofocus montre des faiblesses en basse lumière et sa couverture AF limitée peut gêner le suivi de sujets sur tout le cadre.

Son mode vidéo permet d’enregistrer 4K/UHD à 30 fps sans recadrage. Cette fonctionnalité est intéressante pour capturer des séquences en haute définition. L’appareil propose également des entrées et des sorties audio via des prises micro et casque, ce qui est pratique pour la vidéo. Toutefois, la qualité d’image en 4K n’est pas toujours optimale et le traitement des couleurs est inférieur aux attentes dans cette gamme de prix.

Si vous vous intéressez de prêt à la photo, nous avons un guide pour vous : une sélection des meilleurs appareils photos hybrides du moment, avec notamment le Canon EOS R5 Mark II.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

