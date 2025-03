Xiaomi Poco F7 Pro : ce nouveau flagship killer sous Snapdragon 8 Gen 3 coûte déjà de 100 € de moins lors des ventes flash d’Amazon

Le Xiaomi Poco F7 Pro est un smartphone fraîchement arrivé sur le marché, et il a de quoi plaire : puce Snapdragon 8 Gen 3, dalle Amoled 120 Hz et charge rapide 90 W. Aujourd’hui, sa version la plus musclée coûte déjà 100 euros de moins lors des ventes flash d’Amazon.

Xiaomi vient de dĂ©voiler les nouveaux Poco F7 Ultra et Poco F7 Pro. Ce dernier ne manque pas d’intĂ©rĂŞt et offre un bon Ă©quilibre entre performances et efficacitĂ©. Les joueurs comme les utilisateurs en quĂŞte de puissance Ă prix contenu devraient donc y trouver leur bonheur. D’ailleurs, lors des ventes flash de printemps d’Amazon, il coĂ»te 100 euros de moins.

Ce qu’on apprĂ©cie du Xiaomi Poco F7 Pro

Un design joliment travaillé

Les performances offertes par la puce Snapdragon 8 Gen 3

La photographie avec le capteur principal

Dans sa version 12 + 512 Go, le Xiaomi Poco F7 Pro est proposé à 649 euros, mais pendant les ventes flash de printemps, on le retrouve en promotion à 549 euros sur Amazon.

Pour 30 euros de plus, le téléphone est dans un pack avec la manette Razer Kishi V2 (USB-C) sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Xiaomi Poco F7 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un Poco Ă l’aspect soignĂ©

Le Xiaomi Poco F7 Pro adopte un dos en verre avec une finition double texture, la partie supérieure étant brillante et la partie inférieure mate. Les tranches en métal sont totalement plates et légèrement courbées pour assurer une bonne prise en main. Et même avec ses 209 g sur la balance, son poids est bien réparti et est confortable sur la durée. Il bénéficie en prime d’une conception robuste avec du verre Gorilla Glass 7i et d’une certification IP68.

Ă€ l’avant, on a une dalle Amoled de 6,7 pouces en 3 200 x 1 440 pixels et un taux de rafraĂ®chissement Ă 120 Hz. MalgrĂ© l’absence du LTPO, nous avons un Ă©cran qui offre de très belles prestations. L’affichage est fin, la colorimĂ©trie de bon ton, mais la luminositĂ© aurait mĂ©ritĂ© un peu plus de pep’s.

Ă€ l’arrière, sur la façade brillante, se trouve le bloc photo composĂ© d’un capteur principal grand-angle de 50 Mpx, et d’un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx. Le capteur principal dĂ©livre des photos rĂ©ussies, avec une gestion de la luminositĂ© soignĂ©e et un niveau de dĂ©tail satisfaisant. De nuit, il capte une belle quantitĂ© de lumière, sans trop dĂ©naturer le caractère naturel des scènes. En revanche, l’ultra grand-angle est en retrait, de jour comme de nuit.

Un téléphone puissant qui a tendance à chauffer

Pour son tarif actif, il faut saluer les performances du Poco F7 Pro. Il s’appuie sur une puce Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, associĂ© Ă 12 Go de mĂ©moire vive ici. RĂ©sultat : l’ensemble tourne Ă merveille, les applications les plus lourdes s’exĂ©cutent sans la moindre difficultĂ©. CĂ´tĂ© gaming, en lançant Fortnite en mode Épique, le framerate est presque stable Ă 58-60 fps. En revanche, dans ce cadre, la chaleur a tendance Ă vite grimper.

En termes de logiciel, le F7 Pro tourne sous HyperOS 2 et Android 15, une interface fluide, facile à appréhender, où l’IA est fortement présente, tout comme une trentaine d’applications préinstallées… La bonne nouvelle, c’est que Xiaomi assure jusqu’à 4 ans de mises à jour Android et 6 ans de correctifs de sécurité. Une amélioration par rapport au modèle précédent.

Enfin, côté autonomie, Xiaomi intègre sur son appareil une batterie de 6 000 mAh et saura tenir une bonne journée, sauf si vous avez une utilisation poussée, notamment en jeux vidéo. Heureusement, la charge rapide 90 W est de la partie et permet de passer de 0 % à 100 % en moins de 35 minutes.

Si vous voulez en savoir plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test sur le Xiaomi Poco F7 Pro.

Si ce modèle ne correspond pas à vos attentes, mais que vous souhaitez découvrir d’autres références conçues par la marque, voici notre sélection des meilleurs smartphones Xiaomi pour vous aider à faire votre choix.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle Ă©dition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se dĂ©roule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous Ă notre newsletter pour ĂŞtre sĂ»r de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, dĂ©sinscription en 1 clic, aucune diffusion Ă des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.