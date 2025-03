À peine sorti et déjà en promo : le puissant Xiaomi Poco F7 Ultra ne résiste même pas aux ventes flash d’Amazon

Le Xiaomi Poco F7 Ultra vient tout juste de sortir et pour fêter ça, Amazon profite de ses ventes de printemps pour le proposer à 749,90 euros au lieu de 799,90 euros.

Il est tout récent puisqu’il est disponible depuis le 27 mars 2025, il s’agit du Xiaomi Poco F7 en version Ultra. Il s’agit tout simplement de la version la mieux équipée, avec une promesse de performances élevées, de l’IA pour retoucher les photos et un bloc photo boosté grâce à son téléobjectif de 2,5x. Un téléphone qui vaut son prix même si on ne dit pas non aux 50 euros de remise pendant les ventes flash de printemps sur Amazon.

Les points forts du Poco F7 Ultra

La puce Snapdragon 8 Elite avec 16+512 Go de mémoire

Il est certifié IP68 et est donc extrêmement résistant

L’IA bien intégrée pour la retouche d’images et la productivité

Le Poco F7 Ultra vient de sortir et pourtant vous pouvez déjà le retrouver avec une petite remise de 50 euros sur Amazon où il passe de 799,90 euros à 749,90 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Poco F7 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran OLED précis et fluide

Le Poco F7 Ultra est donc le modèle le mieux pourvu de cette nouvelle gamme par Xiaomi. Vous retrouvez ce jaune tellement caractéristique des Poco, avec des bords métalliques plats et un bloc optique rond qui dépasse un peu. Ça fait que posé à plat, le smartphone n’est pas très stable, mais ce n’est pas très grave : il suffit de le poser avec l’écran face contre la table. Son écran, d’ailleurs, est une belle dalle OLED de 6,67 pouces qui affiche de la QHD+.

Vous pouvez baisser en 2400 x 1080 pixels pour économiser de l’énergie. Tout comme vous n’êtes pas obligé d’utiliser le 120 Hz et vous contenter du 60 Hz, même si on regrette l’absence de LTPO sur ce modèle. D’ailleurs, en parlant d’autonomie, vous avez une batterie de 5 300 mAh, pour une journée et demi d’utilisation. La charge rapide 120W permet de revenir à 100 % en 35 minutes, tandis que la charge sans fil offre une puissance de 50 W, la même que sur le Poco F6 Pro.

Le Snapdragon 8 Elite affiche de belles performances

Là où i se démarque aussi, c’est au niveau des performances. Pour cause, il est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, un modèle haut de gamme que vous retrouvez également chez le Samsung Galaxy S25 Ultra ou encore le Xiaomi 15 Ultra. Il est épaulé par 16 Go de RAM et une mémoire de 512 Go de mémoire, ce qui permet de stocker tout ce que vous souhaitez et jouer à tous les gros jeux 3D avec fluidité, sans risquer la surchauffe.

Un dernier mot sur le bloc photo qui fait de vrais progrès, notamment avec l’arrivée d’un troisième objectif : un téléobjectif avec un zoom optique x2,5 qui offre une plus grande polyvalence photo. Le tout est soutenu par l’IA qui vient retoucher les photos et les embellir automatiquement pour proposer les meilleurs clichés possibles, tout en restant discret.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Poco F7 Ultra, le test est disponible juste ici.

Voici aussi le guide des meilleurs smartphones du moment, qui peut vous aider à trouver votre prochain téléphone.

Amazon Ventes Flash de Printemps : tout suivre avec Frandroid

Amazon revient en 2025 avec une nouvelle édition de ses Ventes Flash de Printemps. Celle-ci se déroule du mardi 25 jusqu’au lundi 31 mars 2025 inclus.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.