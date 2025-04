Xiaomi Poco F7 Ultra : ce puissant smartphone de 2025 est déjà vendu au rabais

Le Xiaomi Poco F7 Ultra est sorti tout récemment et Amazon profite n’attends pas longtemps pour le proposer à moindre prix : 664,90 euros au lieu de 799,90 euros.

Le Xiaomi Poco F7 en version Ultra est la version la mieux équipée, avec une promesse de performances élevées, de l’IA pour retoucher les photos et un bloc photo boosté grâce à son téléobjectif de 2,5x. Un téléphone qui vaut son prix, même si on ne dit pas non aux près de 150 euros de remise, comme actuellement.

Les points forts du Poco F7 Ultra

La puce Snapdragon 8 Elite avec 16+512 Go de mémoire

Il est certifié IP68 et est donc extrêmement résistant

L’IA bien intégrée pour la retouche d’images et la productivité

Le Poco F7 Ultra vient de sortir il y a un mois et vous pouvez déjà le retrouver avec une forte remise sur Amazon, où il passe de 799,90 euros à 664,90 euros en cochant le coupon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Poco F7 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran OLED précis et fluide

Le Poco F7 Ultra est donc le modèle le mieux pourvu de cette nouvelle gamme par Xiaomi. Vous retrouvez ce jaune tellement caractéristique des Poco, avec des bords métalliques plats et un bloc optique rond qui dépasse un peu. Ça fait que posé à plat, le smartphone n’est pas très stable, mais ce n’est pas très grave : il suffit de le poser avec l’écran face contre la table. Son écran, d’ailleurs, est une belle dalle OLED de 6,67 pouces qui affiche de la QHD+.

Vous pouvez baisser en 2400 x 1080 pixels pour économiser de l’énergie. Tout comme vous n’êtes pas obligé d’utiliser le 120 Hz et vous contenter du 60 Hz, même si on regrette l’absence de LTPO sur ce modèle. D’ailleurs, en parlant d’autonomie, vous avez une batterie de 5 300 mAh, pour une journée et demi d’utilisation. La charge rapide 120W permet de revenir à 100 % en 35 minutes, tandis que la charge sans fil offre une puissance de 50 W, la même que sur le Poco F6 Pro.

Le Snapdragon 8 Elite affiche de belles performances

Là où i se démarque aussi, c’est au niveau des performances. Pour cause, il est équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, un modèle haut de gamme que vous retrouvez également chez le Samsung Galaxy S25 Ultra ou encore le Xiaomi 15 Ultra. Il est épaulé par 16 Go de RAM et une mémoire de 512 Go de mémoire, ce qui permet de stocker tout ce que vous souhaitez et jouer à tous les gros jeux 3D avec fluidité, sans risquer la surchauffe.

Un dernier mot sur le bloc photo qui fait de vrais progrès, notamment avec l’arrivée d’un troisième objectif : un téléobjectif avec un zoom optique x2,5 qui offre une plus grande polyvalence photo. Le tout est soutenu par l’IA qui vient retoucher les photos et les embellir automatiquement pour proposer les meilleurs clichés possibles, tout en restant discret.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Poco F7 Ultra, le test est disponible juste ici.

