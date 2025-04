Meta Quest 3S : enfin une première véritable baisse de prix pour ce casque VR abordable

Version plus accessible que le Meta Quest 3, le Meta Quest 3S (avec Batman: Arkham Shadows offert) devient encore plus abordable chez Boulanger et Amazon, puisqu’il chute enfin sous les 300 euros.

Le Meta Quest 3S a été présenté au monde entier en septembre 2024, lors du Meta Connect. Le mot d’ordre est simple : attirer les joueurs. Pour ça, un prix de lancement plus agressif, 329,99 euros, qui bénéficie actuellement de 30 euros de remise. Bien sûr, ça se fait au prix de quelques concessions techniques, mais le résultat fonctionne bien malgré tout et peut vous faire découvrir la réalité virtuelle, mais aussi la réalité mixte.

Les points forts du Meta Quest 3S

Les capteurs qui filment l’environnement

La finition des manettes fournies avec

La puce Snapdragon XR2 Gen 2 fonctionne très bien

Comme on l’a dit, le Meta Quest 3S est disponible à 329,99 euros depuis sa sortie. En ce moment, chez Boulanger, il est à 299,99 euros et vous avez Batman: Arkham Shadows offert, qui vaut 45,99 euros sur le store de Meta. On trouve la même offre sur Amazon.

Historique des prix pour le Meta Quest 3s avec Batman sur Amazon

Des concessions sur les écrans

Pour proposer un tel prix de base, le Meta Quest 3S se devait de faire quelques concessions techniques. Les plus flagrantes sont celles faites sur les écrans, avec un champ de vision de 96 degrés (90 en vertical), une définition de 1832 x 1920 pixels et un taux de rafraîchissement de 72, 90 ou 120 Hz. Le résultat, c’est que les images sont un peu floues sur les côtés et on voit les limites notamment sur les films 3D ou la bureautique.

En jeu ou devant un film 2D, par contre, pas de soucis, vous ne voyez plus tous les défauts et c’est le principal. Le Meta Quest 3S tourne très bien avec la puce Snapdragon XR2 Gen 2, la même que celle du Quest 3, avec 8 Go de RAM. La formule idéale pour faire tourner les jeux disponibles sur Meta Horizon OS sans trop de soucis.

Un casque pour séduire les novices de la VR/mixte

Le Meta Quest 3S est pour vous si vous découvrez l’univers de la VR et de la réalité mixte. D’ailleurs, Batman: Arkham Shadows est le jeu idéal pour découvrir le potentiel du casque, sans compter qu’il est le vrai successeur de Batman: Arkham Knight (on n’embrasse pas Suicide Squad: Kill the Justice League). L’autre atout du casque, c’est la réalité mixte, à ne pas confondre avec la réalité augmentée.

La réalité virtuelle vous plonge dans un monde numérique en 3D à l’aide d’un casque. La réalité augmentée superpose des éléments virtuels sur le monde réel, souvent via un écran de smartphone. La réalité mixte combine les deux, ce qui permet aux objets virtuels d’interagir avec le monde réel. Grâce aux caméras qui filment l’environnement, le Meta Quest 3S permet par exemple de faire apparaître une table de ping-pong en 3D dans votre salon, ou de projeter votre écran d’ordinateur devant vos yeux pour travailler.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur le Meta Quest 3S, vous pouvez consulter le test complet réalisé par nos confrères de Numerama.

Pour découvrir d’autres références, vous avez notre guide d’achat sur les meilleurs casques de VR et de réalité mixte du moment qui vous attend juste ici.

