Amazon retire déjà plus de 150 € à la nouvelle Samsung Galaxy Tab S10 FE, dans sa version 256 Go

Sortie récemment, la Galaxy Tab S10 FE marque une nouvelle itération dans la série « Fan Edition » de Samsung. Fidèle à sa ligne directrice, la marque coréenne livre ici une tablette taillée pour les usages du quotidien avec une belle fiche technique et surtout, un bon rapport qualité-prix. Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, elle profite déjà d’une réduction chez Amazon en passant de 679 euros à 519 euros.

Samsung Galaxy Tab S10 FE // Source : Frandroid

Entre les ardoises hors de prix qui veulent remplacer nos ordinateurs et les modèles entrée de gamme juste bons pour les services de streaming, les tablettes « Fan Edition » de Samsung ont trouvé leur créneau. Des machines bien pensées, bien finies, avec ce qu’il faut de puissance et d’options pour coller à tout notre quotidien, sans faire sauter son PEL. Une vraie réponse à ceux qui veulent la qualité de Samsung sans forcément craquer pour le haut de gamme. Et clairement, la Galaxy Tab S10 FE continue dans cette voie avec sérieux. Et, pour coller encore plus à ce rapport de qualité-prix, Amazon fait baisser le prix de la Galaxy Tab S10 Fan Edition de plus de 150 euros si vous êtes abonné Prime.

Les atouts de cette tablette Galaxy Tab S10 FE

Une dalle LCD lumineuse de 10,9 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz

Le S-Pen est inclus

Compatible Galaxy AI

Au lieu de 679 euros, la Samsung Galaxy Tab S10 FE avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 519 euros sur pour les membres Prime sur Amazon. De plus, le Book Cover avec clavier est offert via ODR jusqu’au 25 mai 2025.

Il y a 100 euros de remise immédiate, puis 60 euros de remise supplémentaire dans le panier pour les abonnés. Si vous n’êtes pas membre Prime, vous aurez la tablette à 579 euros, soit le même prix que le modèle 128 Go.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S10 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une tablette Samsung équilibrée, pensée pour le grand public exigeant

La Galaxy Tab S10 FE, c’est un peu la synthèse des best-sellers Samsung des années précédentes, en version plus accessible. On retrouve une tablette au format compact, mais confortable, avec un écran LCD de 10,9 pouces, fluide grâce à son taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a suffisamment de surface pour streamer, bosser, ou scroller sans se fatiguer les yeux. Niveau design, Samsung joue la carte du sobre et efficace avec une coque en aluminium et une belle finition mate.

Sous le capot, on s’éloigne de la version S10 Plus et Ultra, mais c’est tout de même assez solide : avec une configuration qui embarque une puce Exynos 1580 (même si ce choix est discutable par rapport à un SoC Snapdragon), couplée à 12 Go de RAM. De quoi faire tourner sans souci les apps du quotidien, du multitâche à la bureautique en passant par les jeux. Et bien entendu, le S-Pen est fourni, ce qui en fait un bon outil pour les étudiants ou créatifs nomades.

One UI 7, DeX et Now Bar : la Galaxy Tab S10 FE joue la carte de la productivité

La Galaxy Tab S10 FE est aussi équipé d’un capteur photo arrière de 13 mégapixels, offrant des images nettes et détaillées. À l’avant, la caméra de 12 mégapixels suffit amplement pour les appels vidéo et les selfies, assurant une qualité d’image satisfaisante pour les usages quotidiens.

Sous Android 15 avec la dernière version de One UI 7, la Galaxy Tab S10 FE offre une interface globalement fluide, même si quelques légers ralentissements se sont fait sentir lors de notre prise en main. Rien de rédhibitoire, mais suffisant pour être noté. Cela dit, cette version « Fan Edition » conserve l’ADN Samsung : une navigation intuitive, un écosystème bien rodé, et une orientation claire vers la productivité et la consommation de contenu au quotidien. Samsung y intègre désormais des outils boostés à l’IA, comme l’assistance à l’écriture manuscrite ou encore la résolution intelligente d’équations mathématiques. Et pour les utilisateurs nomades ou en quête d’un vrai remplaçant de PC, la tablette propose la compatibilité avec DeX, qui transforme l’interface en environnement « desktop ».

Nouveauté marquante de cette génération : la Now Bar, un dock flottant ultra-pratique pour jongler entre les apps, faire du glisser-déposer et rester productif sans interrompre son flux de travail.

Enfin, le tout est soutenu par une autonomie solide (batterie de 8000 mAh), une recharge rapide via USB-C (25 W) et la promesse de 7 ans de mises à jour logicielles, gage de longévité et de sérénité. À ce prix, Samsung ne se contente pas de livrer une tablette milieu de gamme : il vient clairement titiller les plates-bandes d’un certain iPad de 11e génération, surtout à ce prix.

Pour en savoir un peu plus, vous pouvez aller lire notre prise en main des Samsung Galaxy Tab S10 FE et Tab S10 FE Plus.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Tab S10 FE avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.