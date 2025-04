Le prix du bracelet connecté Honor Band 9 est en chute libre (-65 %), la bonne alternative aux wearables pas chers de Xiaomi ?

Les bons bracelets connectés et pas chers, ce n’est pas que Xiaomi qui sait faire. Le Honor Band 9 est un bon wearable pour suivre toutes vos activités, et il devient encore plus recommandable quand son prix est sacrifié : de 59,90 euros sur le site de la marque, contre seulement 21 euros sur AliExpress.

Le marché des bracelets connectés est devenu un vrai champ de bataille. Entre Xiaomi, Huawei, ou Fitbit, pas facile de se faire une place. Et pourtant, Honor tire son épingle du jeu avec un Band 9 convaincant : un look moderne, des fonctions essentielles bien maîtrisées et une autonomie qui rassure. Le tout à un prix mini, sans sacrifier l’expérience, et il est encore plus intéressant lorsque son prix est réduit de plus de 60 %, comme aujourd’hui.

Les bons points du Honor Band 9

Une dalle AMOLED incurvée de 1,57 pouce

14 jours d’autonomie

Un suivi complet de l’activité

Au lieu de 59,90 euros, le Honor Band 9 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 21 euros sur AliExpress.

Un design travaillé et un écran lumineux

Le Honor Band 9 se présente avec un look plus haut de gamme que son tarif ne le laisse penser. Son écran AMOLED incurvé de 1,57 pouce (256 x 402 pixels) est net, coloré, et reste bien lisible même en extérieur. Les bordures sont discrètes et l’interface, bien pensée, se navigue au doigt, suffisamment fluide avec son taux de rafraichissement de 60 Hz. Disponible en plusieurs coloris, le bracelet sait rester discret tout en ajoutant une touche Tech à ton poignet.

À l’intérieur du bracelet, Honor a misé sur l’essentiel pour le suivi de la santé au quotidien. Le Band 9 embarque un capteur de fréquence cardiaque en continu, un suivi du taux d’oxygène dans le sang (SpO2), une analyse de la qualité du sommeil, ainsi que la surveillance du niveau de stress. Les données sont collectées en temps réel et synchronisées avec l’application Honor Health, qui offre une interface claire pour suivre ses progrès et simplement mieux comprendre ses habitudes de vie. De plus, vous retrouverez pas moins de 96 modes sportifs.

Le bracelet est aussi certifié 5 ATM, ce qui signifie qu’il résiste sans problème à l’eau (avec une limite de 50 mètres) : vous pouvez le garder sous la douche, sous la pluie ou même lors de vos séances à la piscine, sans vous poser de questions.

L’autonomie, l’un de ses plus gros atouts

Avec une batterie qui joue clairement les prolongations, le Honor Band 9 tient jusqu’à deux semaines en usage standard, et une petite dizaine de jours même en usage intensif. Autant dire que le chargeur sera relégué pendant quelque temps dans un tiroir. On apprécie cette autonomie longue durée, surtout pour un produit à ce prix. En revanche, pas de NFC à l’horizon, donc exit les paiements sans contact. Un manque un peu regrettable, mais finalement pas surprenant pour ce bracelet connecté d’entrée de gamme qui mise avant tout sur l’essentiel.

Le petit bracelet intègre d’ailleurs plusieurs fonctionnalités pratiques, telles que l’option « Find My Phone », qui fait sonner votre smartphone pour vous aider à le retrouver (un outil bien utile pour les moments d’égarement). Il dispose également d’un obturateur à distance, parfait pour prendre des photos de famille sans avoir à toucher le téléphone. Vous pouvez aussi contrôler la musique, consulter la météo et gérer vos appels directement depuis le bracelet.

