Ce smartphone gaming premium avec un Snapdragon 8 gen 3 chute sous les 500 €

Asus a su transposer son savoir-faire reconnu dans le monde du PC gaming au segment des smartphones avec sa gamme ROG, proposant depuis plusieurs annĂ©es des appareils qui marient les dernières avancĂ©es technologiques Ă un design audacieux. L’Asus ROG Phone 8 s’inscrit dans cet hĂ©ritage et propose une fiche technique très intĂ©ressante, pour un prix aujourd’hui rĂ©duit Ă seulement 499 euros en utilisant un code promo.

Dans l’arène du gaming mobile, Asus ROG continue de faire régner sa loi. La marque, célèbre pour ses PC surboostés et son univers taillé pour les performances extrêmes, a su transposer cet ADN dans sa gamme de smartphones.

Le ROG Phone 8 ne fait pas exception. Véritable bête de course, il s’adresse aux joueurs exigeants comme aux utilisateurs qui veulent simplement un appareil qui ne fléchit jamais, même sous pression. Et si ce n’est plus le tout dernier-né de la gamme, ce modèle a encore largement de quoi faire rougir la concurrence. D’autant plus qu’actuellement, il bénéficie d’une remise de 600 euros sur son prix de base.

Les atouts du Asus ROG Phone 8

Une dalle AMOLED FHD+ de 6,78 pouces et 165 Hz

Un CPU Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

La recharge super rapide 65 W

Au lieu de 1 099 euros Ă son lancement, l’Asus ROG Phone 8 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 499 euros sur Cdiscount avec le code promo 50DES499.

Un smartphone taillé pour la victoire

Le ROG Phone 8 embarque un SoC Snapdragon 8 Gen 3, couplé à 12 Go de RAM LPDDR5X et 512 Go de stockage UFS 4.0. L’écran AMOLED de 6,78 pouces propose une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement jusqu’à 165 Hz, avec un temps de réponse de 1 ms. Une dalle calibrée aux petits oignons pour les gamers, mais qui fera aussi le bonheur des amateurs de vidéos et de scroll frénétique sur les réseaux.

Que ce soit pour jouer à Genshin Impact en ultra, streamer en simultané ou ouvrir une dizaine d’applis à la volée, le smartphone reste fluide, rapide et imperturbable. De plus, avec une batterie de 5 500 mAh, le ROG Phone 8 tient facilement la charge pendant une longue session de jeu ou une journée bien remplie. Et grâce à la charge rapide 65 W, il récupère vite ses forces, atteignant 100 % en un peu plus de 40 minutes.

Une dissipation thermique optimale, et des performances photo Ă mi-hauteur

Côté thermique, Asus n’a pas lésiné : le système GameCool 8, avec chambre à vapeur et dissipateurs thermiques, maintient des performances stables en toutes circonstances. Finis les ralentissements et les baisses de framerate dues à la chauffe excessive. Et, si besoin, le ventilateur externe AeroActive Cooler X est là pour donner un petit coup de rafraîchissement.

Loin de se contenter d’être un monstre de jeu, le ROG Phone 8 tente de soigner aussi sa partie photo. Il embarque un capteur principal Sony IMX890 de 50 Mpx, un ultra-grand-angle de 13 Mpx, et même un téléobjectif 32 Mpx avec zoom optique 3x. Ce ne sera pas le terrain où il excellera le plus, mais il fera le job !

Côté design, Asus a légèrement assagi le style sans renier son ADN. Le ROG Phone 8 conserve des lignes anguleuses et un look racé, mais avec une approche plus sobre et élégante. Son châssis en aluminium, son dos en verre mat et son logo ROG rétroéclairé via ses LED multicolore AuraRGB lui confèrent une allure premium sans en faire trop.

Afin de comparer l’ASUS ROG Phone 8 avec d’autres produits de la mĂŞme catĂ©gorie, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre guide sur les meilleurs smartphones gaming du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.