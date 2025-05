Amazon casse le prix de ce switch HDMI 3 entrées compatible 8K à 60 Hz et 4K à 120 Hz

Si vous n’avez pas assez de port HDMI disponible sur votre tĂ©lĂ©viseur ou votre PC, Amazon propose des switch de la marque Ugreen en promotion Ă 38,63 euros au lieu de 59,99 euros ou 26,24 euros au lieu de 34,99 euros.

Le Switch HDMI, ou commutateur, est Ă voir comme une multiprise HDMI. Vous le branchez sur un port et vous pouvez ensuite relier plusieurs appareils et passer de l’un Ă l’autre en utilisant la tĂ©lĂ©commande. Ça permet de multiplier les appareils branchĂ©s Ă votre Ă©cran, notamment les consoles. LĂ en plus vous avez le choix : il y a le modèle compatible 8K@60 Hz maximum, pour les gamers, avec 35 % de rĂ©duction, et le modèle compatible 4K avec 25 % de rĂ©duction.

Les points forts du switch HDMI Ugreen 8K@60 Hz

Il est aussi compatible 4K@120 Hz pour les consoles

La télécommande permet de changer de source en un clic

La compatibilité Dolby Vision Atmos HDR et 3D

Le switch HDMI Ugreen 8K@60 Hz passe de 59,99 euros Ă 38,63 euros avec la rĂ©duction Amazon et le code promo DO88KSQM. Si vous n’avez pas besoin de 8K, la version 4K@60 Hz passe de 34,99 euros Ă 26,24 euros avec le code CWAKVUL.

Un petit boitier pour multiplier les possibilités

L’avantage d’un boitier comme ce switch Ugreen, c’est que vous n’avez pas Ă vous lever pour brancher/dĂ©brancher vos câbles HDMI sur votre Ă©cran. C’est particulièrement pratique si vous avez beaucoup de pĂ©riphĂ©riques Ă utiliser sur votre TV, et pas assez de ports disponibles. Si vous avez 3 ports HDMI et que vous possĂ©dez une PS5, une Xbox Series, une Switch et Ă©ventuellement une box multimĂ©dia, c’est très pratique : ça remplace un port et ça vous en propose 3, plus une sortie.

Il y a deux modèles disponibles en promo : le premier peut prendre en charge de la 8K Ă 60 Hz ou, plus intĂ©ressant, de la 4K@120 Hz. C’est sĂ»rement le modèle le plus intĂ©ressant pour les gamers. Si vous n’avez pas besoin d’une telle fluiditĂ©, vous pouvez vous contenter de la version 4K@60 Hz qui est mĂŞme rĂ©trocompatible 2K@120 Hz. Comme ça, vous pouvez profiter de tous vos appareils dans de bonnes conditions.

Une télécommande bien pratique

Avec le switch, vous avez une tĂ©lĂ©commande infrarouge dans la boĂ®te. Celle-ci sert bien sĂ»r Ă changer d’entrĂ©e, pour pousser le concept de ne pas avoir Ă se lever du canapĂ© jusqu’au bout. En cas de problème, vous pouvez quand mĂŞme y aller pour appuyer sur le bouton situĂ© sur le dessus et passer d’une source Ă l’autre en appuyant dessus.

Pour ne rien gâcher au plaisir, le boitier est compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, HDR10+ et prend mĂŞme en charge le VRR et l’ALLM. Ce qui renforce son aspect gaming. Sur le modèle 8K, vous avez une transmission Ă 48 Gbps, 18 Gbps pour la version 4K. Dans les deux cas, l’image est stable et vous ne verrez pas de diffĂ©rence avec l’usage du port HDMI classique de votre tĂ©lĂ©viseur.

Si, en plus de l’HDMI, vous ĂŞtes en pĂ©nurie de port USB, vous pouvez consulter notre guide d’achat des meilleurs hubs USB-C Ă brancher sur votre PC portable.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.