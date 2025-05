L’enceinte connectée JBL Authentics 300, avec son look vintage des années 70, est à prix cassé sur Amazon (-38 %)

Fidèle a ses convictions, JBL propose des enceintes rétro comme ce modèle Authentics 300 que vous retrouvez à 247,99 euros sur Amazon, contre 399,99 euros habituellement.

Source : Arnaud Gelineau pour Frandroid

En parallèle de l’IFA 2023, JBL dévoilait sa nouvelle gamme d’enceintes connectées : les Authentics 200, 300 et 500. Autant on connait la marque pour ses petites enceintes Bluetooth nomades ou ses grosses enceintes résidentielles, autant on la connait moins sur ce segment, qui est plutôt le terrain de jeu de Marshall ou de Sonos. Si vous aimez le parti pris vintage du design des JBL Authentics, le modèle 300 bénéficie actuellement de 151 euros de réduction.

Les points forts de la JBL Authentics 300

Permet d’utiliser simultanément Google et Alexa

Possibilité de l’utiliser en multiroom

Propose de très bonnes basses

Le prix de vente conseillé de la JBL Authentics 300 est de 399,99 euros. En ce moment, elle est affichée à 247,99 euros sur Amazon, ce qui est bien plus intéressant.

Une enceinte transportable malgré son look

La JBL Authentics 300 se place entre ses deux sœurs : la Authentics 200, plus compacte, et surtout la version 500 qui est beaucoup plus grande. Ici on est sur un entre-deux qui a une particularité : elle fonctionne aussi bien sur secteur que sur batterie. Un conseil : évitez de l’emmener avec vous en voyage car elle ne dispose d’aucune résistance aux éléments. Et l’autonomie d’environ 8 h se classe sous la moyenne du genre. Donc une enceinte à transporter oui, mais chez soi uniquement.

Il n’y a pas que du sucre à casser sur son dos et la JBL Authentics 300 a de nombreux atouts, à commencer par son look et sa conception. Elle fait un peu penser à ce que propose Marshall, avec ce look néo-rétro bien soigné. Le reste des matériaux utilisés pour sa conception font d’elle un produit premium, notamment sa poignée en aluminium anodisé aussi agréable à l’œil qu’au toucher.

Une enceinte connectée complète et multiroom

Il s’agit d’une enceinte connectée, c’est-à-dire qu’elle embarque des assistants vocaux. Vous pouvez utiliser Google et Alexa simultanément, sans avoir besoin de choisir l’un ou l’autre, et elle est compatible AirPlay 2, Chromecast, Alexa MRM, Spotify Connect et Tidal Connect. Vous retrouvez aussi, à l’arrière, un port Ethernet, une prise jack 3,5 mm, un port USB-C et l’alimentation. Sans oublier le Bluetooth bien sûr, pour relier votre smartphone.

Vous pouvez régler le son de l’enceinte via l’app, qui n’est pas la plus complète proposée, mais qui fait largement son travail. Sinon, vous avez des contrôles disponibles via des boutons sur le dessus où vous contrôlez le volume, la lecture, les favoris, les aigües et les basses.

