Pourquoi ce TV 4K QLED géant de 75″ en promo à moins de 650 € est une excellente affaire ?

Si vous souhaitez avoir un énorme TV sans payer le prix fort, capable d’offrir une expérience comme au cinéma, le Hisense 75E7NQ est la solution. En ce moment son prix passe de 749 euros 631 euros seulement chez Darty.

Hisense 75E7NQ

Parmi la flopée de téléviseurs que l’on trouve sur le marché, ceux de la marque Hisense se démarquent pour le bon rapport qualité-prix. Le modèle 75E7NQ est bien équipé sans trop de concessions, mettant en avant une gigantesque dalle QLED de 75 pouces, compatible avec les meilleures normes vidéos et quelques fonctionnalités gaming pour moins de 650 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir du TV Hisense 75E7NQ

Une dalle QLED géante de 75 pouces

Compatible 4K, HDR10+, HDR 10 et Dolby Vision

La connectique HDMI 2.1 et ses avantages

Le téléviseur Hisense 75E7NQ est habituellement proposé à 749,99 euros, mais en ce moment il s’affiche en promotion à 699,99 euros chez Darty. Mais une fois dans le panier, une remise de 10 % s’applique et le TV tombe donc à seulement 631,74 euros chez Darty. Cette offre est valable jusqu’au 24/06.

Prix affiché une fois le téléviseur ajouté dans le panier // Source : darty.com

Si vous souhaitez être livré à domicile, il faudra débourser 39 euros de plus.

Une belle image à la clé

Pour offrir une belle image, le Hisense 75E7NQ choisit la technologie QLED. Elle offre un large panel de couleurs et un excellent taux de contraste. Il fournit des détails plus précis et des images plus réalistes grâce à sa compatibilité 4K HDR et peut aussi compter sur les meilleures normes vidéos, à savoir, le HDR10, HDR10+, et Dolby Vision. Côté son, Hisense intègre sur son téléviseur un système sonore d’une puissance de 30 W compatible Dolby Atmos et DTS Virtual X.

Les joueurs et les joueuses ne vont pas pouvoir profiter pleinement de ce TV, puisque sa dalle se trouve limitée à 50 Hz et ne propose donc pas de la 4K avec un taux de rafraîchissement aussi élevé pour cette définition. Vous pourrez tout de même profiter des ports HDMI 2.1 avec la fonction ALLM (Auto Low Latency Mode) qui réduit au maximum la latence, mais aussi le taux de VRR pour profiter d’une expérience en jeu fluide.

Un TV imposant mais réussi

La pièce maîtresse de cette référence reste tout de même sa dalle de 75 pouces, une taille qui devrait donner l’impression à ses utilisateurs d’être au cinéma comme seul un vidéoprojecteur pourrait le faire. Il convient de s’assurer avant l’achat que vous possédez la place nécessaire dans votre salon, autant en surface, qu’en recul.

Enfin, ce modèle tourne sous Vidaa U, le système d’exploitation développé par Hisense. Un OS fluide avec un menu clair et facile à comprendre pour tous. Il y a plusieurs contenus qui sont suggérés avec plusieurs applications préinstallées, dont les plus populaires parmi les plateformes de streaming. Et les assistants, Alexa et Vidaa Voice sont de la partie, pour contrôler votre TV avec votre voix.

