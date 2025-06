Amazon retire 40 % à ce puissant laptop gaming (RTX 4070, i7 14ᵉ gen, 144 Hz) lors des soldes

Vous attendiez les soldes pour trouver une machine puissante, fluide et réactive pour lancer vos jeux AAA, avec un bon rapport qualité-prix ? Voici le HP Victus 16-r1000sf, un laptop avec RTX 4070 qui ne coûte plus que 1 034 euros, au lieu de 1 699 euros de base.

Les ordinateurs portables gaming intégrant les récentes cartes graphiques RTX de la série 5000 commencent à émerger, mais le prix reste encore bien élevé. Il reste intéressant de se diriger vers des laptop intégrant des séries 4000, comme ce HP Victus 16-r1000sf avec une RTX 4070 qui perd près de 40 % de son prix à l’occasion des soldes.

Pourquoi ce laptop HP est un bon allié pour le gaming ?

Sa dalle FHD de 16,1 pouces à 144 Hz

Sa RTX 4070 couplé à 16 Go de RAM

Sa compatibilité avec la charge rapide

De base à 1 699 euros, le HP Victus 16-r1000sf est aujourd’hui remisé à 1 034 euros sur Amazon.

Une bonne config pour jouer

Le HP Victus 16-r1000sf affiche un rapport qualité-prix très correct. Il embarque une RTX 4070, un modèle capable de faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis sur la qualité graphique, avec les features activées, à savoir le ray-tracing et le DLSS 3. Vous pouvez aussi compter sur son espace de stockage pour ranger votre ludothèque, mais si le SSD M.2 de 512 Go ne suffit pas, vous avez un second emplacement pour étendre sa capacité.

Du côté du processeur, c’est un Intel Core i7 14650HX épaulé par 16 Go de mémoire vive qui fait tourner le tout. Une configuration à l’aise pour faire du multitâche ou du montage vidéo, sans ralentissements. Mais ce n’est pas tout, l’écran FHD de 16,1 pouces est rafraîchi à 144 Hz, un taux qui promet un affichage très fluide lors de chaque combo. Adieu les saccades, les flous de mouvement et les effets de latence dans le jeu, donc, ce qui devrait satisfaire les amateurs de FPS et de jeux compétitifs.

Un laptop imposant, avec un écran qui promet une belle fluidité

Esthétiquement, le HP Victus 16-r1000sf affiche un look robuste, qui donne un bon sentiment de solidité pour pouvoir l’emmener sans crainte. Cette machine est d’ailleurs facile à transporter puisqu’elle ne dépasse pas les 2 kg, comme la plupart des machines de cette catégorie. Un bon point pour les joueurs nomades.

Côté connectique, on retrouve l’essentiel, à savoir : un port Ethernet, trois ports USB 3.0, une prise USB-C, un port HDMI 2.1 et une prise combo jack. Enfin, niveau autonomie, la batterie de 70 Wh est capable de le faire tenir près de 5 heures en fonctionnement classique selon la marque, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming. Heureusement, il est compatible avec la charge rapide et peut récupérer en 30 minutes jusqu’à la moitié de sa batterie.

Pour découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer.

