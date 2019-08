Article sponsorisé par Rakuten

En ce lundi, et pour quelques heures seulement, Rakuten vous propose de multiplier par 15 les Super Points cumulés. De quoi faire d’excellentes affaires en cumulant cette offre à des prix déjà très intéressants. Découvrez notre sélection de produits qui comprend smartphone, console de jeu, casque Bluetooth et action cam.

La rentrée est souvent le bon moment pour s’équiper de nouveaux produits high-tech, afin de reprendre l’année sur d’excellentes bases. Pour cette occasion, Rakuten lance une opération spéciale en ce lundi, l’Happy Hour. À partir d’aujourd’hui, 18 heures, et jusqu’à ce soir 23h59, le nombre de Super Points cumulé est multiplié par 15 pour chaque achat dans la catégorie High Tech. Ces Super Points (que l’on cumule lorsque l’on est membre du Rakuten Club) sont ensuite transformables en bons d’achat, pour en savoir plus vous pouvez consulter cet article.

L’association de ces Super Points à des prix bas, permet de se retrouver face à d’excellentes affaires. Retrouvez notre sélection ci-dessous.

Le Samsung Galaxy A50 à 258 euros

Cette année, Samsung a entièrement revu sa gamme de smartphones Galaxy A. Le Samsung Galaxy A50 est l’un des fruits de cette refonte, et il a de sérieux arguments à faire valoir. À commencer par l’écran, puisque ce smartphone propose une dalle OLED Full HD+ de 6,4 pouces de très grande qualité, découpée par une petite encoche en forme de goutte d’eau. Côté photo, le Samsung Galaxy A50 propose une triple caméra à l’arrière qui comprend un objectif ultra grand-angle. Les clichés sont d’ailleurs globalement très satisfaisants, sauf lorsqu’il fait nuit. L’autre atout du A50, c’est son autonomie : la batterie de 4000 mAh tiendra facilement la journée, même en cas d’usage intensif.

Initialement vendu au prix de 349 euros, le Samsung Galaxy A50 est aujourd’hui en promotion au prix de 258 euros sur Rakuten. Comptez également sur un remboursement en Super Points de 39 euros (à partir de 18 heures), ce qui en fait une excellente affaire.

Le Samsung Galaxy A50 à 258 euros

La Nintendo Switch à 272 euros

Certes, une Nintendo Switch légèrement améliorée est sur le point d’arriver. Mais ce n’est pas pour autant que le premier modèle devient obsolète, surtout si c’est pour la laisser dans son dock. Cette console de Nintendo est un véritable succès, notamment parce qu’elle est un savant mélange entre console de salon et console portable. L’autre raison de ce succès est son catalogue de jeux. Nintendo oblige, on retrouve un tas de licences exclusives telles que Mario ou Zelda, mais on peut aussi compter sur de nombreux jeux indépendants de qualité (Hollow Knight, Ori and the Blind Forest, Hotline Miami…).

Il est rare de trouver la Nintendo Switch soumise à de belles promotions. Mais c’est aujourd’hui le cas sur Rakuten puisqu’on la retrouve au prix de 272 euros, avec 41 euros de remboursés en Super Points (à partir de 18 heures). De prendre en jeu en plus sans avoir à la payer plus cher que son tarif officiel.

La Nintendo Switch à 272 euros

Le casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 à 254 euros

Si vous êtes habitué à profiter du meilleur, et rien que le meilleur de la tech, alors vous connaissez déjà le casque Sony WH-1000XM3. Il a réussi à détrôner le fameux Bose QC 35 en tant que meilleur casque Bluetooth à réduction de bruit active. Notamment parce qu’il propose une application compagnon extrêmement complète, qui donne l’accès à un égaliseur sonore ainsi qu’à des personnalisations poussées de la réduction de bruit. Le Sony WH-1000XM3 a également l’avantage de proposer un port USB-C, pour une charge très rapide.

Lancé à 380 euros, le prix du Sony WH-1000XM3 a déjà bien fondu. Il est possible de le trouver à 254 euros sur le site de Rakuten, avec 38 euros de remboursés en Super Points (à partir de 18 heures).

Le Sony WH-1000XM3 à 254 euros

La GoPro Hero7 Black à 309 euros

GoPro, l’acteur emblématique des action cam, est revenu en force sur le marché avec sa Hero7 Black. Cette petite caméra, qui dispose d’un écran tactile, est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde avec une très bonne qualité. Mais c’est également au niveau software que cette GoPro Hero7 Black est capable de merveilles, avec de nombreux modes de prise de vue à disposition. Comme l’HyperSmooth qui propose une stabilisation à toute épreuve ou le TimeWarp qui capture des vidéos accélérées et stabilisées.

Disponible à 429 euros sur le site officiel de GoPro, cette Hero7 Black est affichée à 309 euros sur Rakuten. Elle vient également avec 46 euros de remboursés en Super Points (à partir de 18 heures), de quoi acheter un kit d’accessoires.

La GoPro Hero7 Black à 309 euros